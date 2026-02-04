Для ВМС Норвегии будут поставлены дополнительные НАПЛ класса "Тип-212CD"

ЦАМТО, 3 февраля. Компания TKMS 30 января объявила о состоявшейся в Осло церемонии подписания контракта на закупку двух дополнительных НАПЛ класса "Тип-212CD" для ВМС Норвегии.

Контракт пописан после получения одобрения норвежского правительства.

Официальное подписание контракта означает, что TKMS сможет значительно продлить производство в рамках реализуемой программы "Тип-212CD". Новый заказ увеличил количество законтрактованных для ВМС Норвегии подводных лодок с четырех до шести.

Как сообщал ЦАМТО, в феврале 2017 года норвежское правительство выбрало Германию в качестве стратегического партнера для реализации программы поставки подводных лодок нового поколения. Кроме того, стороны достигли соглашения о расширении сотрудничества на другие проекты.

В рамках данного сотрудничества Норвегия обязалась приобрести 4 НАПЛ "Тип-212CD" (Common Designs) компании ThyssenKrupp Marine Systems (ныне TKMS). ВМС Германии должны были закупить две подлодки в аналогичной конфигурации.

В июле 2021 года с компанией ThyssenKrupp Marine Systems был заключен контракт на постройку шести идентичных НАПЛ "Тип-212CD" (Common Design / U212CD) для ВМС Норвегии и Германии. Стоимость заказа, включающего поставку двух подлодок для ВМС Германии и четырех – для ВМС Норвегии, составила 5,5 млрд. евро.

В декабре 2024 года ThyssenKrupp Marine Systems заключила с Федеральным ведомством Германии по вооружениям, информационным технологиям и техническому обслуживанию (BAAINBw) контракт стоимостью 4,7 млрд. евро на поставку четырех дополнительных НАПЛ "Тип-212CD" для ВМС Германии. Это увеличило количество НАПЛ, заказанных для ВМС Германии, с двух до шести.

Строительство головной подводной лодки для ВМС Норвегии началось в сентябре 2023 года. Ее поставка запланирована на 2029 год. В стадии постройки находится и вторая НАПЛ. Поставки первых двух подлодок ВМС Германии запланированы на 2032 и 2034 гг.

Для расширения закупки до 6 НАПЛ в декабре 2026 года правительство Норвегии предложило увеличить бюджет проекта на 46 млрд. крон (включая НДС, резерв на непредвиденные расходы и расходы на реализацию). Это составит около 3,9 млрд. евро. При этом стоимость дополнительных подлодок выросла по сравнению с подписанным в 2021 году контрактом из-за подорожания сырья, изменения обменного курса и необходимости модернизации используемого оборудования. Норвегия также примет участие в финансировании создания второй производственной линии в Германии, необходимой для ускорения строительства новых подводных лодок.

После размещения МО Норвегии нового заказа общее количество заказанных двумя странами подлодок выросло до 12 ед. Потенциально это число может увеличиться вдвое, в случае получения заказа на поставку 12 подводных лодок в рамках тендера, проводимого ВМС Канады.

Совместная закупка НАПЛ обеспечит преимущества при проведении дополнительных НИОКР, обучении экипажей, логистике и техническом обслуживании, снизит затраты и предоставит заказы для немецкой и норвежской промышленности.