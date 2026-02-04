РИА Новости: Украина использует F-16 в глубоком тылу для отражения атак

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Истребители F-16 и оставшиеся самолеты Украина использует в глубоком тылу для отражения массированных атак ВС РФ на стратегические объекты, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, остались ли у Киева пилоты для F-16 и сами истребители, ответил утвердительно.

"Их и оставшиеся самолёты используют для отражения наших массированных атак с помощью крылатых ракет и БПЛА на стратегические объекты в глубоком тылу противника", - ответил советник главы ДНР.

В начале января пресс-бюро Службы внешней разведки России констатировало, что в распоряжении Украины остались "немногочисленные F-16", но они не справляются с перехватом российских воздушных целей.