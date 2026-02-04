«Устранит недостатки Patriot»: США закупают продвинутый радар для ЗРК

Источник изображения: topwar.ru

Армия США заключила с компанией RTX контракт стоимостью $1,03 млрд на закупку до марта 2030 года радаров LTAMDS («сенсор ПВО и ПРО нижнего эшелона»), которые призваны заменить устаревшие РЛС ЗРК Patriot, такие как AN/MPQ-53 и AN/MPQ-65.

Западные обозреватели возлагают большие надежды на новое изделие:

Новый продвинутый радар позволит устранить недостатки Patriot, вызванные ограничениями в работе устаревших РЛС.

LTAMDS, разработанный Raytheon, позиционируется как радар нового поколения. В отличие от прежних РЛС Patriot, которые «видят» только в одном секторе (угол обзора 120°), он оснащён тремя антенными решетками (одной основной спереди и двумя вспомогательными сзади), что обеспечивает круговое покрытие на 360°. Поэтому больше нет нужды разворачивать ПУ или выставлять несколько РЛС, чтобы прикрыть тыл.

AN/MPQ-65:

Система изначально спроектирована для работы в сетевой архитектуре IBCS, что позволяет ей обмениваться данными с другими средствами ПВО и даже наводить ракеты сторонних зенитных комплексов.

Новая РЛС использует АФАР на основе нитрида галлия (GaN, с жидкостным охлаждением, вместо полупроводников на основе арсенида галлия GaAs), что значительно увеличивает дальность действия и чувствительность системы. Радар способен эффективно обнаруживать и сопровождать широкий спектр угроз: от малозаметных БПЛА и крылатых ракет до гиперзвукового оружия и баллистических ракет. Как утверждается, он благодаря своей мощности «пробивает» помехи РЭБ и засекает даже очень быстрые и мелкие цели на внушительных дистанциях.

AN/MPQ-53:

Информация о параметрах работы системы засекречена. При этом генерал Джеймс Мингус (замначальника штаба армии США) в июле 2025 года заявил, что возможности обнаружения у Patriot расширяются с текущих 85х85 км (по дальности и высоте) до 300х300 км. Разработчики утверждают, что LTAMDS видит в 2,5 раза дальше, чем текущий радар AN/MPQ-65. Учитывая, что дистанция обнаружения крупных целей у прежних РЛС Patriot составляла около 150–180 км, для LTAMDS это означает расстояние свыше 400 км при обнаружении крупных объектов.

Основная работа по обнаружению и сопровождению целей ведётся в C-диапазоне, который позволяет достаточно точно «увидеть» мелкие объекты даже в условиях плохой погоды. S-диапазон применяется для дальнего обзора и первичного поиска целей. X-диапазон используется для точной классификации целей и наведения ракет. Раньше для выполнения такого круга задач требовались разные радары. LTAMDS объединяет их в одном корпусе благодаря технологии GaN, которая позволяет одной антенной решётке быстро переключаться между частотами.