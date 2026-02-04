Войти
РИА Новости

Новый российский БПЛА поставили на харьковское направление

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Бобылев

РИА Новости: новый БПЛА "Грузовичок" поставили ВС РФ на харьковском направлении

БЕЛГОРОД, 3 фев — РИА Новости. Военнослужащие группировки войск Север проводят предполётную подготовку нового российского дрона "Грузовичок", рассказал РИА Новости техник лаборатории беспилотных систем с позывным "Кощей".

"Наша разработка российская, ее поставило нам министерство обороны. Сейчас она проходит предполетную подготовку. Некоторые моменты мы сразу усовершенствуем, изменяем под свои задачи, так как мы здесь лучше все-таки знаем некоторые нюансы", — рассказал "Кощей".

По словам военнослужащего, в такую настройку входит корректировка системы навигации и режимов полётов под конкретные боевые задачи. Также происходит знакомство пилотов с дроном, изучение внештатных ситуаций и оперативных путей их разрешения.

Военнослужащий объяснил, что заявленная грузоподъёмность у нового БПЛА 20-25 килограмм в лабораторных условиях, но необходимо рассчитывать вес груза с учётом погодных условий и нюансов поставленной задачи.

"Изначально это грузовик, то есть доставщик тяжелых грузов, но он также может выполнять и боевые задачи — универсальный дрон", — подчеркнул "Кощей".

Военнослужащий добавил, что к штатному названию "Грузовичок" добавиться и новое имя от личного состава.

"Я думаю, после боевого крещения уже наши сослуживцы сами как-то его переназовут. Бывает такая практика: пилот работает с одной какой-то птицей определенное время, уже настолько ее хорошо знает, что как-то по-своему начинает называть", — рассказал "Кощей".

Военнослужащим в работе помогает пушистая подруга с позывным "Фипка". Кошка получила свой "позывной" в честь FPV-дрона.

"Такое вот живое существо очень помогает. Особенно морально. Поэтому она тут в почёте, в ласке, в достатке. Она понимает, что мы тут чем-то непонятным заняты и старается не мешать, не лезть", — добавил "Кощей".

Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
