В Южной Корее переняли опыт СВО

Фото: ROK Army’s 8th Maneuver Division
В Южной Корее оснастили танки K2 антидроновыми «мангалами»

Вооруженные силы Республики Корея начали перенимать опыт СВО по защите техники от дронов-камикадзе. Южнокорейские танки и боевые машины пехоты (БМП) оснастили антидроновыми «мангалами», пишет Defence Blog.

В публикации обратили внимание на танки K2 Black Panther и БМП K21, которые задействовали в ходе учений 8-й дивизии южнокорейской армии в январе. Легкие «мангалы» прикрывают крышу башни боевых машин от ударов дронами-камикадзе.

Отмечается, что корейские антидроновые экраны — это разборные конструкции, которые можно быстро смонтировать силами экипажа. В публикации подчеркнули, что опыт СВО показал уязвимость бронетехники, которую небольшие дроны-камикадзе поражают в верхнюю полусферу.

В январе «Известия» писали, что танки с тяжелыми «царь-мангалами», которые обеспечивают эффективную защиту от дронов, применяют в самых опасных операциях. Сплошной антидроновый экран исключает полное вращение башни.

  • В новости упоминаются
Страны
Южная Корея
Продукция
K2
Проекты
Военные учения
