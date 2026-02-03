Солдаты ВСУ “ошеломлены”: их британские инструкторы не используют защиту от беспилотников (Business Insider, Германия)

BI: британские военные перенимают у украинцев навыки борьбы с беспилотниками

На мероприятии, где, как предполагалось, украинские военные должны были обучаться натовской тактике, произошло обратное: британские инструкторы учились современному бою, пишет Business Insider. Западный боевой опыт безнадежно устарел.

Шинед Бейкер (Sinéad Baker)

Украинские военнослужащие изумились, узнав, что Великобритания не использует системы защиты от беспилотников, сообщил офицер британской армии.

Командир отметил, что его подразделения извлекли ценные уроки из опыта украинских бойцов, для которых они проводили инструктаж.

В частности, Украина устанавливает сети над позициями, дорогами, транспортными средствами и вооружением, чтобы остановить российские беспилотники.

Прибывшие на боевую подготовку украинские солдаты были поражены тем, что противодроновые сети не являются обязательным атрибутом британской армии, сообщил изданию Business Insider британский офицер.

Подполковник Бен Ирвин-Кларк, командир 1-го батальона Ирландской гвардии Великобритании — прославленного пехотного подразделения, — признался, что за 20 лет службы никогда не сталкивался с использованием сетей для защиты от дронов.

"Украинцы были совершенно ошеломлены, — рассказал он. — Для них самоочевидно, что над позицией нужно натянуть сеть для самозащиты".

Вездесущие беспилотники стали отличительной чертой конфликта на Украине. Именно на них сегодня приходится большинство ударов, в результате чего обе стороны вынуждены защищать личный состав и технику от постоянных атак с воздуха.

Недорогой вариант защиты солдат и дорогостоящей техники — обычная сеть, в которой могут запутаться пропеллеры дрона. Солдаты натягивают такие сети над укрепленными позициями, системами вооружения и бронетехникой. Кроме того, украинцы накрыли сетями ключевые шоссе, чтобы обезопасить маршруты снабжения. Чтобы удовлетворить возросший спрос, сети собирают повсюду, даже в рыбацких деревнях стран-партнеров.

По словам Ирвин-Кларка, когда украинцы объяснили британским инструкторам необходимость таких заграждений, те не стали терять времени.

"Мы объехали все рыболовецкие порты на востоке Англии в поисках старых сетей, — поделился офицер. — Теперь у нас есть сотни метров рыболовных сетей, которые мы натягиваем над позициями во время обучения".

"Тот ли это тип сетей, который лучше всего помогает от беспилотников? Я не знаю, — добавил он. — Но с точки зрения прагматики обучения это лучшее из доступного. К тому же это совершенно бесплатно, и этот урок нам преподали наши украинские братья и сестры".

Он отметил, что это лишь один из примеров того, как фронтовой опыт влияет на британскую подготовку: военные быстро перенимают уроки солдат, прибывших непосредственно с поля боя.

Учимся у Украины

Ирландские гвардейцы получили эти знания в ходе операции Interflex, в рамках которой под руководством Великобритании прошли подготовку свыше 62 тысяч украинских солдат, включая как новобранцев, так и ветеранов.

На открытом занятии, которое недавно посетил корреспондент Business Insider, Ирвин-Кларк сказал: "Работа с украинцами и их обучение действительно вдохновляют. Когда мы начинали Interflex, я и представить не мог, как многому мы научимся сами".

Цель Interflex — ознакомить ВСУ с доктриной Запада и НАТО. Однако обмен информацией все чаще становится двусторонним: вооруженные силы Великобритании корректируют свою подготовку с учетом украинского опыта. Украина ведет масштабный конфликт высокой интенсивности, с каким западные армии не сталкивались десятилетиями. В результате украинские войска часто имеют более актуальное представление о том, что эффективно, а что нет — особенно в сфере применения дронов и современных окопных боев.

Британские инструкторы говорят, что сотрудничество уже приносит плоды. Командующий операцией Interflex полковник Бордман ранее отмечал, что между сторонами установилось глубокое взаимопонимание и в результате обучения "целое стало значительно больше суммы его частей". Он согласился на интервью при условии, что будут указаны только его звание и фамилия.

По его словам, украинские солдаты объясняют, почему натовская тактика не всегда работает в реальных условиях и что они делают в поле. Эти знания сопоставляются с западной доктриной для совершенствования подготовки обеих сторон. В частности, с учетом украинского опыта Великобритания скорректировала свои подходы к ведению окопных боев.

"Мы очень многому научились", — подчеркнул Бордман. При этом он отметил, что Украина по-прежнему высоко ценит военную доктрину НАТО, понимая, что за ней стоит огромный проверенный опыт.

Под влиянием отзывов, полученных в ходе Interflex, Ирландская гвардия внесла и другие коррективы, в частности, значительно увеличив инвестиции в средства борьбы с беспилотниками. С тех пор в подразделении был создан новый центр беспилотных технологий — первый в своем роде в британской армии. Там солдаты учатся ремонтировать технику, разрабатывать новые образцы, а также осваивают тактику беспилотной войны. По совету украинской стороны в центре активно применяются современные технологии, такие как 3D-печать.

Ирвин-Кларк сообщил, что из 300 человек в его батальоне 78 теперь являются операторами или инструкторами. На занятии он назвал беспилотники "будущим военных действий". Другие британские военные также подтверждают, что Украина помогает Соединенному Королевству развивать возможности дронов. Полковник Бордман подчеркнул, что в этой области у ВСУ гораздо больше непосредственного опыта: "И они прекрасно делятся с нами своими выводами".