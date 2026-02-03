НАТО сталкивается с проблемой низкой рождаемости (Newsweek, США)

Newsweek: из-за демографии у стран НАТО будет меньше денег на оборону

Население стран НАТО стареет, теперь и в Турции рождаемость ниже, чем нужно для естественного воспроизводства, пишет Newsweek. Это значит, что растет нагрузка на пенсионную систему и здравоохранение, а денег на прочие статьи бюджета, включая оборону, становится меньше.

Мика Маккартни (Micah McCartney)

В 2025 году рождаемость в Турции снова снизилась, в результате чего население страны, которое является самым молодым в НАТО, оказалось на пути к тому, что президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал "демографической катастрофой".

На протяжении десятилетий эта страна с населением 85 миллионов человек и растущей военной мощью демонстрировала самый высокий суммарный коэффициент рождаемости (СКР) в блоке. В 2016 году он составлял 2,1 ребенка на одну женщину, что является уровнем, необходимым для естественного поддержания численности населения. К концу прошлого года, по данным Турецкого института статистики, этот показатель снизился до 1,48 в результате затяжного экономического спада, роста стоимости жизни и изменения социальных норм среди молодежи.

По данным Международного валютного фонда, это типичная картина для большинства стран с высоким и средним уровнем дохода, где проживает примерно две трети населения, с СКР ниже уровня воспроизводства. Многие страны — члены НАТО находятся на еще более запущенной стадии демографического перехода. В ближайшие десятилетия это окажет значительное влияние на общество, приведя к росту расходов на пенсионную систему, здравоохранение и другие социальные нужды, а также к сокращению оборонного бюджета.

Сложный баланс

Старение общества усугубляет проблему: по данным Евростата, в 2024 году люди в возрасте 65 лет и старше составляли 21,6% населения Европейского союза. Ожидается, что технологии, позволяющие экономить трудовые ресурсы, такие как искусственный интеллект, робототехника и автоматизация, частично компенсируют снижение численности населения и сокращение вооруженных сил.

Однако возможности демократических правительств инвестировать в эти технологии ограничены.

"Россия и Китай могут позволить себе непропорционально высокие расходы на оборону, — сказал Newsweek Кристиан Лёйпрехт, профессор Королевского военного колледжа Канады и Университета Куинс. —Значительное увеличение расходов на оборону в стареющих обществах потребовало бы от политиков в демократических странах пойти на компромиссы, которые были бы слишком болезненными с политической точки зрения".

Демографическая проблема возникает в то время, когда европейские правительства сталкиваются с давлением, невиданным со времен холодной войны, с целью укрепления оборонного потенциала. Это происходит после того, как конфликт России и Украины — первый межгосударственный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны — выявил уязвимости [стран Запада]. Возобновление напряженности на Ближнем Востоке и в других регионах еще более усилило эту проблему.

После постоянного давления со стороны президента США Дональда Трампа 32 члена НАТО в прошлом году согласились выделить 5% ВВП на оборонные расходы к 2035 году.

Ожидается, что демографические изменения также повлияют на развитие инноваций. По мере того как правительства будут направлять все больше государственных ресурсов на пенсии и здравоохранение, оборонная промышленность уступит конкуренцию за лучших специалистов и будет все чаще вынуждена передавать разработку новых технологий частному сектору, сказал Лёйпрехт.

Масса против класса

"Но демография — это не судьба", — добавил Лёйпрехт. Это лишь один из многих определяющих факторов, включая производительность, инновации, цены на энергоносители и экономический рост.

Способность наращивать производство — еще один ключевой фактор.

"Это также преимущество США: масштаб в оборонной экономике и оборонном производстве. В результате американское оборудование, как правило, обходится дешевле и отличается большей технологичностью, чем оборудование союзников", — сказал он.

По словам Лёйпрехта, ключевым фактором является баланс "массы и класса" — численности личного состава с одной стороны, качества технологий и подготовки новобранцев — с другой.

"Украина — одно из самых старых по демографическим показателям обществ в Европе, но при этом она находится на передовой военного инновационного цикла", — сказал он.

Сочетание политических мер может быть ключом к поддержанию полной боевой готовности вооруженных сил государств-членов — инвестиции в искусственный интеллект и другие передовые технологии в сочетании с программами повышения квалификации для продления карьеры военнослужащих-ветеранов, — говорится в отчете Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне за 2024 год.

Со временем профилактическая политика в области здравоохранения может продлить активные годы жизни людей и сократить расходы на лечение хронических заболеваний, максимально повысив экономическую производительность по мере старения населения.

"Это не ложное противопоставление: оборона и социальное обеспечение одинаково важны, — написал политический аналитик Джек Эдди для Международного центра долголетия Великобритании. — Но это требует честности. Если мы хотим подготовиться к войнам будущего, мы должны также подготовиться к [стареющему] обществу будущего".