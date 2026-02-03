Войти
ТАСС

"Калашников" значительно увеличит производство гражданского стрелкового оружия

Автоматы Сайга-12 (вверху) и спортивный карабин SR1
Автоматы Сайга-12 (вверху) и спортивный карабин SR1.
Источник изображения: © РИА Новости, Михаил Воскресенский

По итогам 2025 года предприятие перевыполнило план продаж по внутренним и экспортным контрактам на поставку ГСО, превысив показатели 2024 года

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Концерн "Калашников" в текущем году значительно увеличит производство стрелкового оружия для гражданского рынка, сообщили в Telegram-канале компании.

"АО "Концерн "Калашников" значительно увеличит производство гражданского стрелкового оружия (ГСО) в 2026 году. По итогам 2025 года предприятие перевыполнило план продаж по внутренним и экспортным контрактам на поставку ГСО, превысив показатели 2024 года. Высокий спрос со стороны заказчиков остается на модели гладкоствольных охотничьих ружей, нарезных карабинов и макетов массогабаритных", - сказано в сообщении.

В компании добавили, что увеличение продаж достигается за счет освоения новых экспортных рынков и модификаций стрелкового оружия, адаптированного под боеприпасы иностранного производства.

Стабильно высоким спросом, как отметили в концерне, пользуются полуавтоматический карабин TR3 на базе АК-12 и самозарядные карабины "Тигр" и "Сайга" различных калибров и исполнений.

Продукция
АК-12
Сайга (М, МК)
Система поражения "Ратник"
