Израиль хочет больше самостоятельности? Зачем Нетаньяху сокращение военной помощи от США

Андрей Широков — о том, каким может стать новое 10-летнее соглашение и каков политический контекст

Нынешний 10-летний договор о военной помощи США Израилю истекает в 2028 году. Израиль уже заявил, что готов обсуждать параметры аналогичного соглашения на новый срок, но хочет больше технологий.

Договор 2016 года

В сентябре 2016 года представители США и Израиля подписали в здании Госдепартамента в Вашингтоне меморандум о взаимопонимании, касающийся сотрудничества в сфере безопасности на период с конца 2018-го по 2028 год. Общий объем помощи со стороны США еврейскому государству на этот период был определен в $38 млрд, каждый год Израиль получает $3,3 млрд, а также (впервые) дополнительно по $500 млн для обеспечения противоракетной обороны. В соответствии с соглашением еврейское государство должно (постепенно) перестать закупать оружие неамериканского производства.

Миллиарды долларов, выделяемые американцами на постоянной основе, добавляются к израильскому госфинансированию оборонной области. По информации газеты Maariv, "именно на эти деньги закупаются самолеты F-35 и F-15". "Без этих денег не будет израильских ВВС, а численность Армии обороны Израиля придется сократить", — указывает издание.

Байден и сомнения в помощи

При этом еще при предыдущем хозяине Белого дома начали звучать заявления, в том числе от премьер-министра Биньямина Нетаньяху, что Израилю необходимо активнее развивать собственную оружейную промышленность.

Стоит отметить, Джо Байден в 2024 году длительно и безуспешно давил на израильского премьера, чтобы тот следовал его указаниям в ходе военной операции в секторе Газа. В первой декаде мая 2024 года Байден заявил, что Соединенные Штаты остановят поставки оружия Израилю в случае проведения им крупной военной операции в Рафахе. Возглавлявший в тот период Пентагон Ллойд Остин пояснил, что Вашингтон пересматривает некоторые виды краткосрочной военной помощи еврейскому государству в связи с ситуацией вокруг Рафаха. Из его высказываний следовало, что на время прекращены поставки авиабомб большой мощности.

В ответ на это Нетаньяху заявил, что Израиль сможет одержать победу в конфликте против палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа даже без помощи США.

Вместе с тем уже в июне 2024 года возглавлявший тогда пресс-службу Госдепартамента Мэттью Миллер сказал, что вашингтонская администрация не понимает суть заявлений Нетаньяху о сокращении поставок американских вооружений еврейскому государству. США, мол, настаивают на том, что по-прежнему активно оказывают военную помощь еврейскому государству, "как делали многие годы, поскольку привержены безопасности Израиля".

Но сомнения в приверженности США продолжению военной помощи в требуемом объеме постепенно накапливались.

Вместе с тем нельзя не отметить, что США начали поставлять Израилю дополнительную военную помощь сразу после атаки вооруженных боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года. Вашингтон также объявлял о выделении на эти нужды внеочередных средств помимо 10-летней военной помощи. В частности, в сентябре 2024 года стало известно о пакетах помощи в $3,5 млрд "на основные военные закупки" и $5,2 млрд "на системы противовоздушной обороны", включая "Железный купол" и "Пращу Давида", а также на новую продвинутую лазерную систему ПРО.

А в конце января 2026 года Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Израилю бронеавтомобилей и вертолетов на общую сумму свыше $5,7 млрд.

Трамп и сомнения в помощи

Тем временем в начале января в интервью журналу The Economist Нетаньяху ошеломил интервьюеров своим драматическим заявлением о том, что Израиль намерен постепенно отказаться от американской военной помощи в течение 10 лет. "Может быть, Нетаньяху получил сообщение от Трампа о том, что Израиль не получит $38 млрд в течение следующего 10-летия, и Нетаньяху наносит упреждающий удар?" — задалось вопросом издание Maariv.

В 1996 году, сразу после первого своего избрания премьер-министром, Нетаньяху выступал перед обеими палатами американского Конгресса, и в своей речи он призвал к отмене помощи США Израилю. Позже выяснилось, что он имел в виду отмену гражданских субсидий при сохранении военных. Американцы тогда поддерживали Израиль двумя ежегодными суммами: $1,5 млрд "гражданской помощи" и около $2 млрд "военной помощи". В общем, Нетаньяху отказался от первой и добился увеличения второй, так что сумма целиком осталась практически прежней, пишет Maariv.

При всем этом Израиль "вовсе не уверен", захочет ли Трамп продлить соглашение о военной помощи, отмечает портал Ynet. На этом фоне Нетаньяху вынужден смягчать возможный предстоящий удар, поясняя, что Израиль "достиг зрелости" и развил впечатляющие экономические возможности. В ближайшее десятилетие его экономика достигнет триллиона долларов, и так он "хочет быть как можно более независимым".

Трамп же сокращает помощь по всем направлениям, и Нетаньяху вполне может действовать, понимая, что Израилю будет лучше предложить постепенный отказ от нее самостоятельно. Таким образом, хозяин Белого дома может зачесть это в политические достижения и получает возможность говорить о союзнике, добровольно отказывающемся от миллиардов и выбирающем сотрудничество.

Собственное производство

В конце февраля 2024 года Министерство обороны Израиля сообщило, что за первые месяцы войны против радикалов ХАМАС в секторе Газа закупило оружия у израильских производителей почти на $10 млрд с целью "укрепить независимость страны в вопросах национальной безопасности". В сентябре 2025-го Нетаньяху заявил на пресс-конференции, что Израиль создает у себя самодостаточный оборонно-промышленный комплекс, который не будет зависеть от каких-либо возможных международных ограничений. Премьер настаивал на том, что израильская экономика крепка и динамично развивается, несмотря на негативный дипломатический фон из-за ситуации в секторе Газа. Вместе с тем он признал, что одна из ключевых для его страны отраслей — производство вооружений — контролируется исключительно правительствами и не подчиняется обычной рыночной логике, из-за чего в этой сфере возможны ограничения по политическим соображениям. "Поэтому мы собираемся построить индустрию вооружений, которая будет на уровне лучших индустрий вооружений в мире с одной оговоркой: мы хотим в первую очередь производить для себя, в гораздо больших масштабах и с невероятными инновациями", — сказал тогда израильский премьер. А в январе 2026 года Нетаньяху подтвердил этот посыл на встрече со слушателями Колледжа национальной безопасности — бригадными генералами Армии обороны Израиля и представителями силовых структур высокого ранга. По его словам, Израилю необходимы "исключительно сильная оборона" и "самостоятельные производственные возможности".

Именно в этом ключе израильский премьер намерен вести диалог с Вашингтоном о будущей военной помощи, считает портал Ynet. Нетаньяху дает понять американцам, что Израиль не хочет больше помощи или подачек, а хочет больше сотрудничества, что выгодно обеим странам.

Кстати, это хорошо согласуется с опубликованной в декабре 2025 года доктриной нацбезопасности США. Нетаньяху, по сути, адаптируется к ней, учитывая изменения внутри Республиканской партии.

Параметры нового соглашения о помощи

Израиль намерен заключить с США новое 10-летнее соглашение о военной помощи, готовясь к значительному сокращению финансовой поддержки, сообщила в конце января газета Financial Times. По словам главного финансового советника израильского военного ведомства Гиля Пинхаса, Израиль будет стремиться отдавать приоритет как раз совместным военным и оборонным проектам, а не денежным субсидиям, в ходе переговоров, которые, как ожидается, состоятся уже в ближайшие недели. Чистая финансовая поддержка или, по его словам, ежегодные "бесплатные деньги" в размере нескольких миллиардов долларов, которые Израиль может использовать для закупки американского оружия, являются лишь "одним из компонентов" соглашения. При этом Пинхас заявил, что Израиль планирует обсудить текущие и будущие совместные проекты разработки военных систем, в том числе на разовой основе, а не обязательно в рамках нового 10-летнего соглашения.

Здесь, думаю, стоит отметить, что, по информации портала Axios, переговоры по новому меморандуму о взаимопонимании в сфере безопасности были ранее отложены из-за войны в Газе. Но, по словам двух израильских и одного американского чиновника, обсуждения начались осенью 2025 года. Так, в середине ноября портал сообщил, что Израиль стремится заключить с США 20-летнее соглашение (с ежегодным выделением как минимум $4 млрд). С целью заручиться поддержкой вашингтонской администрации даже предполагалось добавить в него положения, касающиеся политической доктрины "Америка прежде всего". Однако теперь заключить такой договор будет сложнее из-за растущего недовольства Израилем, в том числе в рамках самого движения MAGA ("Сделаем Америку снова великой"). Стратегия перевода части средств на совместные американо-израильские исследования и разработки может закруглить эти углы. Они могут затронуть оборонные технологии, искусственный интеллект в сфере обороны и проект "Золотой купол", проинформировал израильский чиновник Axios.

Помощь и тарифы

Нельзя забывать, что Израиль находится в разгаре сложных переговоров с администрацией Трампа по вопросу американских пошлин. США ввели 15-процентные тарифы на товары из Израиля, а израильская сторона пытается добиться послаблений и исключений для различных секторов. Переговоры касаются не только торговых вопросов, но и более широких геополитических аспектов — от Ирана до Газы.

Американская помощь Израилю в сфере безопасности в ее нынешнем виде началась в 1985 году, во время президентства Рональда Рейгана. До этого Израиль получал меньшие суммы, от $1 до $2 млрд в год. Республиканец же решил превратить эту помощь в постоянный грант в размере $3 млрд.

Сработает ли уловка Нетаньяху по предупреждению недовольства Трампа в связи с недостаточным сокращением затрат на помощь? Вполне вероятно. Но очевидно, что сторонам предстоят обстоятельные переговоры по ее параметрам, включая сотрудничество. Но в целом ситуация мало предсказуема, в том числе и из-за фактора самого Трампа.

Андрей Широков, Руководитель представительства ТАСС в Израиле

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Использование материала допускается при условии соблюдения правил цитирования сайта tass.ru