Ростех впервые представит легкий вертолет Ми-34М1 на выставке NAIS 2026

Ми-34М1
Ми-34М1.
Источник изображения: Вертолеты России

Национальная выставка и форум инфраструктуры гражданской авиации, а также выставка беспилотных, автономных и робототехнических комплексов «ДРОНТЕХ» проходят 4-5 февраля в Москве

Госкорпорация Ростех впервые представит обновленный вертолет Ми-34М1 с новейшим отечественным двигателем ВК-650В на выставке инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2026. Посетители также смогут ознакомиться с двигателем ПД-8 для импортозамещенных самолетов «Суперджет», первым отечественным телетрапом для аэропортов и новейшими системами для беспилотников.

Ми-34М1 — первый полностью отечественный легкий вертолет разработки холдинга «Вертолеты России». Он отличается высокой маневренностью, простотой пилотирования и обслуживания, может применяться для перевозки пассажиров, мониторинга и летного обучения. Машина оснащена новейшим российским двигателем ВК-650В разработки Объединенной двигателестроительной корпорации (обе компании входят в Госкорпорацию Ростех). Силовая установка получила сертификат типа в 2024 году. Двигатель обладает повышенной взлетной мощностью, улучшенными удельными характеристиками и оснащен цифровой системой автоматического регулирования типа FADEC, что обеспечивает точное регулирование параметров и повышает надежность эксплуатации.

«На выставке NAIS мы впервые демонстрируем легкий многоцелевой вертолет Ми-34М1 — полностью российскую машину, ориентированную на широкий круг гражданских задач. Ее первый полет, состоявшийся в конце 2025 года, можно без преувеличения назвать важным этапом развития нашей авиационной отрасли. Ми-34М1 закрывает востребованную нишу, где до этого были представлены только иностранные модели, обслуживание и ремонт которых в современных реалиях затруднены. В основе вертолета — испытанная и готовая к серийному производству силовая установка ВК-650В, а также современные бортовые системы отечественного производства. Сейчас машина успешно продолжает летные испытания», — сообщили в Ростехе.

На выставке также будет представлен двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8 для ближнемагистрального лайнера «Суперджет», разработанный на предприятии «ОДК-Сатурн» (входит в ОДК). К настоящему моменту в составе импортозамещенного самолета и летающей лаборатории эти двигатели наработали уже свыше 4700 часов, а также прошли комплекс инженерных сертификационных испытаний. В ходе испытаний силовые установки подтверждают заложенные в них характеристики и надежную работу.

Гости и участники салона также смогут ознакомиться с первым отечественным пассажирским телетрапом для аэропортов. Разработка холдинга «Высокоточные комплексы» совместима со всеми типами воздушных судов — от региональных самолетов до дальнемагистральных авиалайнеров. Это возможно благодаря специальным электрогидравлическим и электромеханическим приводам, а также системе управления. Новый «рукав» уже успешно прошел предварительные испытания, в скором времени он отправится на опытную эксплуатацию в один из российских аэропортов.

Холдинг «Росэл» впервые продемонстрирует на выставке малогабаритные доплеровские измерители скорости и угла сноса. Разработка в десять раз легче и в четыре раза экономичнее предшественников, работает даже без спутникового сигнала и может применяться на самолетах, вертолетах и беспилотниках. Ее использование особенно актуально в регионах с ненадежной спутниковой связью либо в условиях подавления сигнала.

В числе разработок КРЭТ на выставке будет представлен комплексный потолочный пульт для лайнера МС-21, предназначенный для ручного управления и контроля самолетными системами и бортовым оборудованием. Комплекс полностью собран на отечественной элементной базе и превосходит импортные аналоги по параметрам безопасности. Также среди решений концерна для гражданской техники и беспилотной авиации — линейка малогабаритных электродвигателей, авионика, системы радионавигации и другое бортовое оборудование, в том числе для ближнемагистрального лайнера «Суперджет».

XIII Национальная выставка и форум инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2026, а также выставка беспилотных, автономных и робототехнических комплексов «ДРОНТЕХ» проходят 4-5 февраля в МВЦ «Крокус-Экспо» в Москве.

