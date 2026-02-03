«Виден быстрый результат». Российским военным ограничили доступ к Starlink по просьбе Киева

На Украине отключают неверифицированные терминалы Starlink для борьбы с дронами

1 февраля компания SpaceX по просьбе министерства обороны Украины ограничила использование спутниковой связи Starlink для российских БПЛА. По словам Илона Маска, эти меры уже принесли результаты. В Киеве заявили, что будут отключены все неверифицированные терминалы спутниковой системы связи Starlink на Украине. По информации украинских СМИ, ограничения затронут в том числе беспилотники ВСУ.

Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что компания начала ограничивать использование спутниковой системы связи Starlink российскими военнослужащими. Он заверил, что принятые меры уже дали результаты.

«Похоже, предпринятые нами шаги по пресечению несанкционированного использования Starlink Россией принесли свои плоды. Сообщите нам, если потребуется предпринять дополнительные меры», — написал он.

Специалист Вооруженных сил Украины по радиотехнологиям Сергей «Флеш» Бескрестнов подтвердил слова Маска.

«Многие пользователи системы спутниковой связи Starlink на Украине уже наблюдают первые контрмеры, которые SpaceX принял по просьбе министерства обороны Украины», — написал Бескрестнов.

Министр обороны Украины Михаил Федоров в свою очередь заявил, что все неверифицированные терминалы спутниковой системы связи Starlink на Украине будут отключены. Власти внедряют специальную систему, которая ограничит работу неавторизованных терминалов.

«Уже в ближайшие дни мы опубликуем инструкции для украинских пользователей по регистрации Starlink для верификации. Неверифицированные терминалы будут отключены», — написал он в Telegram-канале.

Федоров поблагодарил Starlink и SpaceX за сотрудничество и добавил, что уже виден «быстрый результат в борьбе с российскими дронами».

Бескрестнов отмечал, что ограничения на работу Starlink будут временными и являются экстренной мерой. Он также подчеркивал необходимость сбора информации обо всех пользователях услуг SpaceX в ВСУ.

По информации «Политики страны», Starlink будут отключать на всех устройствах, которые движутся со скоростью 90 километров в час.

Данная мера сделает невозможным применение системы на БПЛА самолетного типа, но при этом никак не повлияет на работу беспилотников вертолетного типа, включая FPV и тяжелые коптеры.

Как пишет издание, ограничения применяются как к российским, так и украинским устройствам. Косвенно это подтверждает тот факт, что число ударов ВСУ по Крыму в последнее время резко сократилось.

В то же время на Украине высказывали опасения, что ВС РФ смогут обойти ограничения. Об этом в частности говорил украинский журналист Юрий Бутусов, который заявил, что российские специалисты уже придумали выигрышную стратегию. Такой вывод он сделал из публикации анонимного Telegram-канала «Разработчик БПЛА».

«Отставить панику. Превышение скорости в 90 километров в час необходимо на две минуты и только тогда дает блокировку и возврат в работу после ребута. Соответственно, выиграют те, у кого лучше комета. Которая может привести дрон к цели и включить Starlink на финальном этапе. Большая часть сценариев поражения глубин [Украины] не пострадают, просто станет чуть менее удобно», — утверждает автор публикации.

В январе глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал Маска отключить спутниковую систему Starlink, так как Институт изучения войны (ISW) заявил, что российские войска используют ее для ударов по Украине.

Telegram-канал «Военная хроника» в свою очередь писал, что российские БПЛА-камикадзе БМ-35 «Италмас» начали переходить на американский спутниковый интернет от Starlink. По информации Telegram-канала, терминалами Starlink также стали оснащать дроны «Молния» и «Герань-2/3/4», что многократно расширило информационную осведомленность подразделений российской армии о действиях противника в глубоком тылу.

Маск в ответ назвал главу МИД Польши «пускающим слюни имбецилом», который «даже не понимает, что Starlink — это основа военной связи Украины».

Леонид Цветаев