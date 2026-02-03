Войти
«Алмаз-Антей» решил показать инновационные технологии для отрасли БАС

Вывеска ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей""
Вывеска ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"".
Источник изображения: © РИА Новости / Артем Житенев

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» представит основные достижения в области средств и технологий обеспечения полетов беспилотных воздушных судов (БВС), а также новые разработки для отрасли бесплилотных авиационных систем (БАС) в рамках 13-й Национальной выставки и форума инфраструктуры гражданской авиации (NAIS), сообщили в пресс-службе организации.

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" представит на 13-й Национальной выставке инфраструктуры гражданской авиации NAIS более 20 современных технологических новинок в сфере беспилотной авиации, передает ТАСС.

В экспозиции будут образцы и макеты оборудования для органов Единой системы организации воздушного движения, а также средства наблюдения, идентификации и мониторинга движения беспилотных воздушных судов.

Среди новинок концерн продемонстрирует современные светосигнальные устройства для аэродромов, систему дистанционного управления светосигнальным комплексом и решения для автоматизации аэропортовой деятельности. Все образцы созданы в России, что обеспечивает независимость от зарубежных поставщиков, отметили в пресс-службе компании.

Также будет представлен диспетчерский пульт нового комплекса "Синтез-АР3", предназначенного для автоматизации управления воздушным движением в аэродромных и региональных центрах ЕС ОрВД. Разработка полностью отечественная и предназначена для контроля воздушной обстановки и планирования полетов.

Особое внимание уделено унифицированной инфраструктуре связи, навигации и автоматизации для обеспечения полетов беспилотников. Заместитель гендиректора Дмитрий Савицкий подчеркнул, что концерн видит ускоренное развитие беспилотной авиации в России как приоритетную задачу из-за поручения президента РФ.

Мероприятие NAIS состоится в Москве с 4 по 5 февраля и считается одной из ключевых российских площадок для развития авиаперевозок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн "Алмаз-Антей" поставил военным комплексы ПВО и специальную технику досрочно.

Компания назвала главные преимущества системы ПВО С-400, среди которых высокая эффективность и способность работать по аэродинамическим и баллистическим целям.

Концерн "Алмаз-Антей" решил показать станцию активных помех "Гардения" на выставке Aero India.

Дмитрий Зубарев

