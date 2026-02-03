Войти
Деловая газета "Взгляд"

Вертолеты Merlin ВМС Британии получили гидробуи для отслеживания подлодок

AgustaWestland AW101 Merlin
AgustaWestland AW101 Merlin.
Источник изображения: © Max Mumby/Indigo/Getty Images

На авиабазе Кулдроз в Корнуолле вертолеты Merlin получили новые одноразовые гидроакустические буи в рамках модернизации на 40 млн фунтов.

Вертолеты AgustaWestland AW101, стоящие на вооружении британских ВМС, получат современные гидроакустические буи для отслеживания подлодок, передает Telegraph.

Буи представляют собой одноразовые устройства, оснащенные подводными микрофонами и радиопередатчиком для передачи данных оператору. Новое оборудование установят на вертолеты, базирующиеся на авиабазе Кулдроз в Корнуолле.

Вертолеты Merlin уже оснащены торпедами Sting Ray и погружным гидролокатором, который позволяет находить подводные цели. По словам командира базы Кулдроз Джеймса Холла, данные вертолеты предназначены не только для отслеживания подводных лодок, но и для защиты британского ядерного арсенала. Всего британские ВМС располагают примерно 30 такими машинами.

В декабре Британия и Норвегия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве, предусматривающее совместное патрулирование морских пространств между Гренландией, Исландией, Британией и Норвегией для мониторинга подлодок ВМФ России.

Документ также предполагает увеличение присутствия британской морской пехоты в северных регионах Норвегии и возможность создания там военной инфраструктуры.

В последние годы Россия неоднократно заявляла о росте активности НАТО у западных границ и наращивании военного присутствия в Европе. Власти России подчеркивают, что не угрожают другим странам, но будут реагировать на действия, представляющие угрозу национальным интересам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Британии сообщили о двукратном увеличении числа происшествий с беспилотниками у военных объектов за последний год.

Два военных самолета из Британии и США находились более часа в воздушном пространстве над Черным морем вблизи Крыма и Краснодарского края.

Самолет ВВС США, предназначенный для обнаружения радиоактивных частиц, прибыл на британскую авиабазу в графстве Саффолк на фоне растущей напряженности с Ираном.

Денис Тельманов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Норвегия
Россия
США
Продукция
AW-101
EH-101
Компании
AgustaWestland
Leonardo
Проекты
NATO
БПЛА
Ядерный щит
ЯО
