Вертолеты Merlin ВМС Британии получили гидробуи для отслеживания подлодок

На авиабазе Кулдроз в Корнуолле вертолеты Merlin получили новые одноразовые гидроакустические буи в рамках модернизации на 40 млн фунтов.

Вертолеты AgustaWestland AW101, стоящие на вооружении британских ВМС, получат современные гидроакустические буи для отслеживания подлодок, передает Telegraph.

Буи представляют собой одноразовые устройства, оснащенные подводными микрофонами и радиопередатчиком для передачи данных оператору. Новое оборудование установят на вертолеты, базирующиеся на авиабазе Кулдроз в Корнуолле.

Вертолеты Merlin уже оснащены торпедами Sting Ray и погружным гидролокатором, который позволяет находить подводные цели. По словам командира базы Кулдроз Джеймса Холла, данные вертолеты предназначены не только для отслеживания подводных лодок, но и для защиты британского ядерного арсенала. Всего британские ВМС располагают примерно 30 такими машинами.

В декабре Британия и Норвегия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве, предусматривающее совместное патрулирование морских пространств между Гренландией, Исландией, Британией и Норвегией для мониторинга подлодок ВМФ России.

Документ также предполагает увеличение присутствия британской морской пехоты в северных регионах Норвегии и возможность создания там военной инфраструктуры.

В последние годы Россия неоднократно заявляла о росте активности НАТО у западных границ и наращивании военного присутствия в Европе. Власти России подчеркивают, что не угрожают другим странам, но будут реагировать на действия, представляющие угрозу национальным интересам.

Денис Тельманов