Россия представит модернизированный противотанковый «Вампир»

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com
«Рособоронэкспорт»: В Саудовской Аравии впервые представят гранатомет РПГ-29М

Модернизированную версию ручного противотанкового гранатомета РПГ-29 «Вампир» впервые представят в ходе международной оборонной выставки World Defense Show в Саудовской Аравии. Об этом сообщила компания «Рособоронэкспорт».

«На World Defense Show 2026 впервые будет представлен гранатомет РПГ-29М — глубоко модернизированный вариант хорошо зарекомендовавшего себя в реальных условиях гранатомета РПГ-29», — говорится в сообщении.

Российские конструкторы снизили массу пускового устройства в три раза и расширили номенклатуру применяемых выстрелов. Также РПГ-29М получил тепловизионный прицел, выполняющий функции системы управления огнем.

РПГ-29, который приняли на вооружение в конце 1980-х годов, предназначен для поражения всех видов танков и бронетехники на дальности до 500 метров. Базовый тандемный боеприпас способен пробить до 650 миллиметров брони за динамической защитой.

В сентябре 2025 года стало известно, что Вооруженные силы России применяют беспилотники «Гортензия» с подвешенными РПГ в зоне специальной военной операции.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Саудовская Аравия
Продукция
РПГ-29 Вампир
Компании
Минoбороны РФ
РОЭ
Проекты
БПЛА
