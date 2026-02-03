Войти
Немецкая верфь TKMS построит для норвежского флота две дополнительные подлодки

Правительство Норвегии одобрило закупку двух дополнительных дизель-электрических подлодок класса "Тип-212CD" в рамках совместной программы с Германией. Подписание контракта означает, что немецкая компания ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) значительно продлила загрузку предприятия. Как отмечает Naval News, количество субмарин, заказанных для Королевского военно-морского флота Норвегии, выросло с четырех до шести единиц.

Генеральный директор TKMS Оливер Буркхард подчеркнул важность германо-норвежской программы закупки новых подлодок и увеличение заказа со стороны Осло.

Сравнение ДЭПЛ класса "Тип-212A" и "Тип-212CD"

ThyssenKrupp Marine Systems


"Благодаря этому стратегически важному и расширяющемуся проекту мы вносим вклад в укрепление обороноспособности Европы и отношений между двумя странами. Мы также рады сохраняющемуся доверию к качеству нашей работы и продукции", – сказал он.

Напомним, что Берлин и Осло подписали соглашение в 2021 году, которое предполагало поставку шести подводных лодок "Тип-212CD". Четыре субмарины заказала Норвегия, а Германия – две. Позднее, в декабре 2024 года, немецкое военное ведомство решило приобрести четыре дополнительные ДЭПЛ. Таким образом, теперь общее число законтрактованных подлодок "Тип-212CD" составляет 12 единиц.

Naval News подчеркивает, что у TKMS есть возможность увеличить объем заказов на данные субмарины еще вдвое, поскольку немецкая верфь участвует в международном тендере на поставку 12 подлодок Королевскому военно-морского флоту Канады. Оттава намерена выбрать генподрядчика по этой программе в 2026 году.

Предполагается, что первую субмарину передадут Норвегии в 2029 году, следующие три – до середины 2030-х годов.

Подлодки для Германии и Норвегии базируются на проекте "Тип-212A", но габариты "Тип-212CD" существенно больше: надводное водоизмещение выросло примерно на 65% – с 1524 до 2500 тонн; длина корпуса увеличена с 57,2 до 73 метров; ширина – 10 метров вместо 6,8 метра.

Одной из причин возросших габаритов подлодок стало увеличение внешнего корпуса для снижения сигнатуры гидролокатора. О других преимуществах официально не сообщалось, но предполагается, что субмарины "Тип-212CD" смогут нести больше оружия и иметь бо́льший запас подводного хода.

Силовая установка состоит из двух дизельных двигателей MTU 4000 и воздухонезависимой энергетической установки (ВНЭУ) на топливных элементах и ​​литий-железо-фосфатных аккумуляторах. В совокупности этот комплекс обеспечивает движение под водой в течение нескольких недель без всплытия. Автономность – около 40 суток, скорость под водой – более 20 узлов.

По непроверенной информации, построенные для Норвегии субмарины оснастят, помимо 533-мм торпедных аппаратов, вертикальной пусковой установкой для противокорабельных ракет NSM, но официального подтверждения этих данных не поступало.

В настоящее время норвежский флот располагает шестью дизель-электрическими подлодками класса "Ула", также построенными в Германии на рубеже 1980–1990-х годов.

