Войти
ЦАМТО

Boeing поставит ВВС США дополнительные вертолеты MH-139A "Грэй Вольф"

278
0
0
Первый полученный ВВС США серийный строевой многоцелевой вертолёт Boeing / Leonardo Helicopters MH-139A Grey Wolf, 05.08.2024
Первый полученный ВВС США серийный строевой многоцелевой вертолёт Boeing / Leonardo Helicopters MH-139A Grey Wolf, 05.08.2024.
Источник изображения: Boeing

ЦАМТО, 2 февраля. Компания Boeing объявила о подписании с командованием ВВС США контракта на поставку четырех дополнительных вертолетов MH-139A "Грэй Вольф", а также предоставление сопутствующих услуг технической поддержки.

Это второй контракт на поставку вертолетов данного типа за последние пять месяцев. В сентябре 2025 года с Boeing было подписано соглашение стоимостью 173 млн. долл. на поставку восьми вертолетов MH-139A. Новый контракт увеличивает общую стоимость заказа до 262 млн. долл.

Таким образом, общее количество заказанных вертолетов MH-139A возросло до 38 ед. На сегодняшний день компания поставила ВВС США 21 машину, включая 12 в рамках заключенного в 2023 году контракта на мелкосерийное производство.

Как сообщал ЦАМТО, 24 сентября 2018 года МО США выбрало Boeing победителем тендера на поставку вертолетов для замены устаревших UH-1N "Хью". Базовое соглашение стоимостью до 2,38 млрд. долл. предполагало поставку до 84 вертолетов MH-139, а также тренажеров и сопутствующего оборудования. Начальный контракт стоимостью 375,55 млн. долл. включал поставку четырех испытательных вертолетов. В 2020 году ВВС заказали два дополнительных испытательных MH-139A, а планируемый объем заказа был сокращен до 80 ед. (6 испытательных и 74 серийных).

Многоцелевой вертолет MH-139A "Грэй Вольф" создан на базе разработанного группой Leonardo AW-139. Военная версия предназначена для выполнения задач патрулирования, перевозки войск и грузов, проведения поисково-спасательных операций.

Программа реализуется Boeing совместно с Leonardo. Группа Leonardo производит вертолеты на своем заводе на северо-востоке Филадельфии, а выступающая генеральным подрядчиком Boeing отвечает за установку военного оборудования, поставку, а также послепродажное обслуживание.

Поставка первых четырех испытательных образцов была завершена в августе 2022 года.

В марте 2023 года с Boeing был заключен контракт стоимостью 285 млн. долл. на поставку 13 вертолетов MH-139A на этапе мелкосерийного производства.

Первый серийный MH-139A был передан на авиабазу "Мальмстрем" (шт.Монтана) в марте 2024 года. Вертолеты приписаны к 341-му ракетному крылу, которое отвечает за эксплуатацию, техническое обслуживание и безопасность МБР "Минитмен-3".

В апреле 2024 года был заключен контракт стоимостью 178 млн. долл. на поставку 7 вертолетов, а в сентябре 2025 года были заказаны еще 8 машин на сумму 173 млн. долл.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
AW-139
Bell-212
UH-1 Iroquois
Компании
Boeing
Leonardo
Проекты
2020-й год
Minuteman
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.02 07:14
  • 0
Комментарий к "В США сочли Су-57 спорным истребителем"
  • 03.02 06:26
  • 1
Пентагон и Белый дом разработали планы военной атаки на Иран
  • 03.02 06:04
  • 0
Комментарий к "Двигатель для Су-57: в индийской прессе указали срок готовности АЛ-51Ф1"
  • 03.02 05:28
  • 0
Комментарий к "НАТО без Америки: Европа "осознает немыслимое" (Financial Times, Великобритания)"
  • 03.02 05:09
  • 1
Комментарий к "Крупнейший в мире парк танков Т-64 в конфликте с Россией: каковы результаты? (Military Watch Magazine, США)"
  • 03.02 03:42
  • 0
Комментарий к "Медведев отметил военную победу России в СВО по нескольким параметрам"
  • 03.02 00:53
  • 0
Комментарий к "Минобороны Украины и НАТО определили приоритеты сотрудничества"
  • 02.02 23:57
  • 6
Комментарий к "Время гвардейских танковых дивизий безвозвратно ушло"
  • 02.02 21:02
  • 13963
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.02 18:14
  • 0
Комментарий к "В России оценили одно достижение разработчиков «Абрамса»"
  • 01.02 12:53
  • 10
"Время гвардейских танковых дивизий безвозвратно ушло"
  • 31.01 21:16
  • 0
Комментарий к "Три сценария развития конфликта на Украине в 2026 году от американской прессы"
  • 31.01 17:03
  • 1
Новый «Кукурузник» совершит первый полет в этом году
  • 31.01 16:11
  • 2
Китайский аналог российской Р-37М показали крупным планом
  • 31.01 10:01
  • 2
Технологии «Буревестника» применили в космических программах