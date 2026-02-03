Boeing поставит ВВС США дополнительные вертолеты MH-139A "Грэй Вольф"

ЦАМТО, 2 февраля. Компания Boeing объявила о подписании с командованием ВВС США контракта на поставку четырех дополнительных вертолетов MH-139A "Грэй Вольф", а также предоставление сопутствующих услуг технической поддержки.

Это второй контракт на поставку вертолетов данного типа за последние пять месяцев. В сентябре 2025 года с Boeing было подписано соглашение стоимостью 173 млн. долл. на поставку восьми вертолетов MH-139A. Новый контракт увеличивает общую стоимость заказа до 262 млн. долл.

Таким образом, общее количество заказанных вертолетов MH-139A возросло до 38 ед. На сегодняшний день компания поставила ВВС США 21 машину, включая 12 в рамках заключенного в 2023 году контракта на мелкосерийное производство.

Как сообщал ЦАМТО, 24 сентября 2018 года МО США выбрало Boeing победителем тендера на поставку вертолетов для замены устаревших UH-1N "Хью". Базовое соглашение стоимостью до 2,38 млрд. долл. предполагало поставку до 84 вертолетов MH-139, а также тренажеров и сопутствующего оборудования. Начальный контракт стоимостью 375,55 млн. долл. включал поставку четырех испытательных вертолетов. В 2020 году ВВС заказали два дополнительных испытательных MH-139A, а планируемый объем заказа был сокращен до 80 ед. (6 испытательных и 74 серийных).

Многоцелевой вертолет MH-139A "Грэй Вольф" создан на базе разработанного группой Leonardo AW-139. Военная версия предназначена для выполнения задач патрулирования, перевозки войск и грузов, проведения поисково-спасательных операций.

Программа реализуется Boeing совместно с Leonardo. Группа Leonardo производит вертолеты на своем заводе на северо-востоке Филадельфии, а выступающая генеральным подрядчиком Boeing отвечает за установку военного оборудования, поставку, а также послепродажное обслуживание.

Поставка первых четырех испытательных образцов была завершена в августе 2022 года.

В марте 2023 года с Boeing был заключен контракт стоимостью 285 млн. долл. на поставку 13 вертолетов MH-139A на этапе мелкосерийного производства.

Первый серийный MH-139A был передан на авиабазу "Мальмстрем" (шт.Монтана) в марте 2024 года. Вертолеты приписаны к 341-му ракетному крылу, которое отвечает за эксплуатацию, техническое обслуживание и безопасность МБР "Минитмен-3".

В апреле 2024 года был заключен контракт стоимостью 178 млн. долл. на поставку 7 вертолетов, а в сентябре 2025 года были заказаны еще 8 машин на сумму 173 млн. долл.