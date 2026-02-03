Контракт на миллиарды: Польша показала работу единой противодроновой системы SAN

Источник изображения: topwar.ru

Минобороны Польши подписало контракт с консорциумом компаний PGZ и Kongsberg на поставку интегрированной системы противодействия БПЛА SAN. Стоимость заказа составляет около 15 миллиардов злотых ($4,23 млрд), начало поставок запланировано на 2026 год, а их завершение ожидается в январе 2028 года.

Одна из РЛС системы SAN:

Единая система SAN будет представлена 18 батареями, которые будут состоять из 18 «командных взводов» (КШМ, узлы связи, системы обработки данных) и 52 «огневых взводов» (средства поражения и РЭБ, локальные радары; будут способны автономно обнаруживать, классифицировать и уничтожать БПЛА). Вся система SAN будет размещаться на 703 машинах, в том числе на 400 единицах на платформе Jelcz и 300 на шасси Igwana.

Igwana с пулемётом WLKM системы SAN:

Премьер-министр Дональд Туск заявил по поводу сделки:

Это исторический момент. Сегодня мы действительно являемся свидетелями абсолютного прорыва в плане эффективной и действенной защиты польской, европейской и натовской восточной границы.

Комплекс РЭБ SKYсtrl системы SAN:

Глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш заявил:

Мы создаём ещё один уровень ПВО наряду с программами Wisłę, Narew, Pilica. Общий объём инвестиций в ПВО составляет примерно 250 млрд злотых ($70,47 млрд). Это крупнейшие расходы в польской армии.

35-мм SA-35 системы SAN:

Ключевым субподрядчиком по контракту станет польская компания Advanced Protection Systems (APS), которая поставит оптоэлектронные датчики, различные радиоэлектронные сенсоры (включая радары FIELDctrl Ultra и Follow), средства РЭБ, а также ПО и систему управления, объединяющую работу отдельных элементов San, в том числе командный пункт SanView, который будет присутствовать в каждом огневом взводе.

Один из вариантов ПУ для APKWS системы SAN:

Средства поражения будут состоять из установок различного типа, оснащённых 35-мм и 30-мм пушками, 12,7-мм пулемётами WLKM производства Tarnów, 70-мм управляемыми ракетами APKWS с лазерным наведением и беспилотниками-камикадзе – всё производства APS.

В отличие от прошлых крупных сделок Минобороны Польши, которые были заключены под кредиты, проект SAN будет финансироваться главным образом за счёт средств ЕС в рамках программы перевооружения европейских армий SAFE.