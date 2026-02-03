Войти
Военное обозрение

Контракт на миллиарды: Польша показала работу единой противодроновой системы SAN

307
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Минобороны Польши подписало контракт с консорциумом компаний PGZ и Kongsberg на поставку интегрированной системы противодействия БПЛА SAN. Стоимость заказа составляет около 15 миллиардов злотых ($4,23 млрд), начало поставок запланировано на 2026 год, а их завершение ожидается в январе 2028 года.

Одна из РЛС системы SAN:

Источник изображения: topwar.ru

Единая система SAN будет представлена 18 батареями, которые будут состоять из 18 «командных взводов» (КШМ, узлы связи, системы обработки данных) и 52 «огневых взводов» (средства поражения и РЭБ, локальные радары; будут способны автономно обнаруживать, классифицировать и уничтожать БПЛА). Вся система SAN будет размещаться на 703 машинах, в том числе на 400 единицах на платформе Jelcz и 300 на шасси Igwana.

Igwana с пулемётом WLKM системы SAN:

Источник изображения: topwar.ru

Премьер-министр Дональд Туск заявил по поводу сделки:

Это исторический момент. Сегодня мы действительно являемся свидетелями абсолютного прорыва в плане эффективной и действенной защиты польской, европейской и натовской восточной границы.

Комплекс РЭБ SKYсtrl системы SAN:

Источник изображения: topwar.ru

Глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш заявил:

Мы создаём ещё один уровень ПВО наряду с программами Wisłę, Narew, Pilica. Общий объём инвестиций в ПВО составляет примерно 250 млрд злотых ($70,47 млрд). Это крупнейшие расходы в польской армии.

35-мм SA-35 системы SAN:

Источник изображения: topwar.ru

Ключевым субподрядчиком по контракту станет польская компания Advanced Protection Systems (APS), которая поставит оптоэлектронные датчики, различные радиоэлектронные сенсоры (включая радары FIELDctrl Ultra и Follow), средства РЭБ, а также ПО и систему управления, объединяющую работу отдельных элементов San, в том числе командный пункт SanView, который будет присутствовать в каждом огневом взводе.

Один из вариантов ПУ для APKWS системы SAN:

Источник изображения: topwar.ru

Средства поражения будут состоять из установок различного типа, оснащённых 35-мм и 30-мм пушками, 12,7-мм пулемётами WLKM производства Tarnów, 70-мм управляемыми ракетами APKWS с лазерным наведением и беспилотниками-камикадзе – всё производства APS.

В отличие от прошлых крупных сделок Минобороны Польши, которые были заключены под кредиты, проект SAN будет финансироваться главным образом за счёт средств ЕС в рамках программы перевооружения европейских армий SAFE.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Продукция
APKWS
Компании
Kongsberg
Проекты
БПЛА
Евросоюз
Разное
Кредитование
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.02 07:14
  • 0
Комментарий к "В США сочли Су-57 спорным истребителем"
  • 03.02 06:26
  • 1
Пентагон и Белый дом разработали планы военной атаки на Иран
  • 03.02 06:04
  • 0
Комментарий к "Двигатель для Су-57: в индийской прессе указали срок готовности АЛ-51Ф1"
  • 03.02 05:28
  • 0
Комментарий к "НАТО без Америки: Европа "осознает немыслимое" (Financial Times, Великобритания)"
  • 03.02 05:09
  • 1
Комментарий к "Крупнейший в мире парк танков Т-64 в конфликте с Россией: каковы результаты? (Military Watch Magazine, США)"
  • 03.02 03:42
  • 0
Комментарий к "Медведев отметил военную победу России в СВО по нескольким параметрам"
  • 03.02 00:53
  • 0
Комментарий к "Минобороны Украины и НАТО определили приоритеты сотрудничества"
  • 02.02 23:57
  • 6
Комментарий к "Время гвардейских танковых дивизий безвозвратно ушло"
  • 02.02 21:02
  • 13963
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.02 18:14
  • 0
Комментарий к "В России оценили одно достижение разработчиков «Абрамса»"
  • 01.02 12:53
  • 10
"Время гвардейских танковых дивизий безвозвратно ушло"
  • 31.01 21:16
  • 0
Комментарий к "Три сценария развития конфликта на Украине в 2026 году от американской прессы"
  • 31.01 17:03
  • 1
Новый «Кукурузник» совершит первый полет в этом году
  • 31.01 16:11
  • 2
Китайский аналог российской Р-37М показали крупным планом
  • 31.01 10:01
  • 2
Технологии «Буревестника» применили в космических программах