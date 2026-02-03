Войти
ЦАМТО

FT: ЕС одобрил Британии доступ к контрактам на поставку оружия Киеву

280
0
0
Евросоюз
Евросоюз.
Источник изображения: Christoph Soeder/AP

ЦАМТО, 2 февраля. Руководители Евросоюза предварительно одобрили доступ Великобритании к контрактам на поставку вооружений на Украину.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Как отмечается, послы ЕС в понедельник возобновляют переговоры о кредите Украине на 90 млрд. евро. Вопрос, из каких стран и на каких условиях Киев может закупать оружие, до сих пор остается нерешенным, отмечает издание. Согласно предложению Еврокомиссии, Украина может использовать две трети кредита, в первую очередь, для закупок оружия у самой себя, стран ЕС и стран-членов Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA), и обращаться к другим поставщикам только если не существует альтернативы или сроки поставки "значительно короче".

В рамках компромиссного проекта, предложенного кипрским председательством Евросовета, ЕК будет уполномочена закупать вооружения у стран, имеющих с ЕС партнерство в области безопасности и обороны и оказывающих Киеву значительную военную и финансовую поддержку. Осведомленные источники заявили, что это правило охватит Великобританию.

Новый компромиссный вариант, распространенный перед переговорами в понедельник, предполагает, что Лондону придется участвовать в оплате процентных расходов по кредиту.

Если послы согласятся, ЕК будет поручено договориться с Лондоном о справедливом взносе, пишет издание.

Ранее переговоры затянулись из-за нежелания Лондона платить взнос в размере 6,7 млрд. евро за участие в программе. Великобритания предложила 1% от требуемой суммы, после чего Еврокомиссия снизила требования до 2 млрд. евро, отмечает "РИА Новости".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Украина
Проекты
Евросоюз
Разное
Кредитование
