Специалисты ПСЗ "Янтарь" проверяют на практике возможности экзоскелетов

На Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) стартовал пилотный проект по внедрению экзоскелетов в производственные процессы. Об этом РИА Новости рассказала советник генерального директора предприятия Анна Плотнова.

В настоящее время на верфи проходят апробацию три модели экзоскелетов: "Легкая рука", "Базовый" и "Сила". Каждое из этих устройств предназначено для решения конкретных производственных задач.

Судостроительный завод "Янтарь"

FlotProm.ru, Анастасия Селлер


"Мы получили положительные отзывы от рабочих, продолжаем работу в режиме апробации. Для судостроения это важное направление, позволяющее повысить эффективность рабочего и предотвратить риски профессиональных заболеваний", – отметила Анна Плотнова.

По ее словам, в ближайшее время планируется завершить первую фазу испытаний. После этого будут собраны и проанализированы детальные отзывы от сотрудников завода о соответствии устройств заявленным характеристикам в реальных условиях. На основе обратной связи с производителем будут решаться вопросы о возможности и масштабах внедрения экзоскелетов в наиболее сложные и трудоемкие производственные процессы.

Напомним, что в интересах ВМФ России на "Янтаре" строятся большие десантные корабли модернизированного проекта 11711М (на разных этапах производства находятся три таких БДК). Кроме того, в прошлом году на верфи спустили на воду большой морозильный рыболовный траулер "Виктор Гаврилов" проекта 5670FT, заказанный Рыболовецким колхозом имени В.И. Ленина из Камчатского края.

