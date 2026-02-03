Французские инженеры чешут голову: российский истребитель их удивил (The National Interest, США)

TNI: Су-35 превосходит Dassault Rafale в скорости и максимальной высоте полета

Dassault Rafale и Су-35 считаются в экспертном сообществе машинами примерно одного уровня, пишет The National Interest. Однако более предметное рассмотрение показывает, что российскому истребителю есть чем удивить французов.

Харрисон Касс (Harrison Kass)

Комплекс датчиков Dassault Rafale превосходит аналогичный комплекс Су-35. В то же время российский самолет имеет преимущество в скорости и маневренности.

Rafale и Су-35 часто рассматриваются как равноценные: передовые многоцелевые истребители 4-го поколения, не обладающие стелс-характеристиками. Оба самолета представляют собой вершину соответствующих технологий. Тем не менее они значительно отличаются друг от друга, что вызывает вопросы — особенно в условиях обострения отношений между Россией и НАТО — о том, какой из самолетов победит в прямом столкновении.

Dassault Rafale и Су-35: прямое сравнение

Истребитель Dassault Rafale (Франция) Су-35 (Россия) Назначение Многофункциональный Превосходство в воздухе/многофункциональный Год ввода в эксплуатацию 2001 2014 Экипаж 1–2, в зависимости от версии 1 Масса (максимальная взлетная масса) ~54 000 фунтов (24 500 кг) ~76 300 фунтов (34 600 кг) Двигатели 2× Snecma M88 2× "Сатурн" АЛ-41Ф1С Макс. скорость 1,8 Маха (~1190 миль/ч / ~1915 км/ч) 2,25 Маха (~1500 миль/ч / ~2414 км/ч) Сверхзвуковая крейсерская скорость 1,4 Маха (около 920 миль/ч или 1480 км/ч) Нет устойчивой сверхзвуковой крейсерской скорости Радиус боевого применения ~1150 миль (1850 км) ~1000 миль (1600 км) Перегоночная дальность ~2300 миль (3700 км) ~2200 миль (3600 км) Практический потолок ~50 000 футов (15 240 м) ~59 100 футов (18 000 м) Радар АФАР (RBE2-AA) ПФАР (Ибрис-Э) Максимальная полезная нагрузка ~20 900 фунтов (9500 кг) ~17 600 фунтов (8000 кг)

Rafale разрабатывался как многоцелевой истребитель с упором на комплексную систему датчиков, средства радиоэлектронной борьбы и гибкость. Модель была оптимизирована для ведения боевых действий в составе коалиционных сил и сетевых операций, как и многие современные западные истребители.

Су-35, в свою очередь, разрабатывался в первую очередь как средство обеспечения превосходства в воздухе с упором на базовые характеристики — скорость, высоту полета и маневренность. В этой машине меньше внимания уделено датчикам и электронике, и для достижения большего успеха она зависит от поддержки наземных радаров.

Rafale — это средний истребитель с двумя двигателями и конструкцией типа "утка" с треугольным крылом, оснащенный радаром АФАР и передовым комплексом радиоэлектронной борьбы. Хотя у Rafale меньшая эффективная площадь рассеяния (ЭПР), чем у большинства старых истребителей, он не относится к категории стелс-истребителей. Для самолета такого размера у него отличная дальность полета и грузоподъемность — он оптимизирован для боевых действий за пределами радиуса видимости и точных ударов.

Су-35, напротив, — это большой и тяжелый истребитель с двумя двигателями, созданный на базе Су-27. Этот самолет оснащен мощными силовыми установками с векторным управлением тягой, крупным радаром и ракетами большой дальности. Аэродинамические характеристики самолета исключительные, а запас топлива и грузоподъемность высокие.

Rafale имеет преимущество в области интеграции датчиков, комплексов радиоэлектронной борьбы и снижения нагрузки на пилота. Су-35, в свою очередь, имеет преимущество в дальности обнаружения радара, инфракрасном поиске и слежении (IRST). <...>

Так какой самолет победит в бою?

Ответ на вопрос о том, какой самолет победит в воздушном бою, зависит от многих факторов. Оба самолета способны вести бой за пределами радиуса видимости на большом расстоянии, хотя Rafale делает акцент на скоординированном применении ракет, а Су-35 — на дальности их действия и кинематических характеристиках. Эффективность ракет в значительной степени зависит от наведения, РЭБ и тактики.

В ближнем бою за пределами радиуса видимости Су-35 превосходит соперника по маневренности и энергетическим характеристикам. Rafale маневренный, но не полностью оптимизирован для ближнего боя, поскольку приоритет отдается контролю и эффективному маневрированию. И, конечно же, на близком расстоянии индивидуальные навыки пилота становятся более существенным фактором, чем чисто технические характеристики самолета.

На дальности за пределами видимости Rafale, вероятно, имеет преимущество благодаря датчикам, РЭБ и высокой интеграции; в ближнем бою Су-35, вероятно, имеет преимущество благодаря небольшому превосходству в маневренности. Таким образом, общее предпочтение тому или иному самолету в значительной степени зависит от обстоятельств. Ни одна из машин не гарантирует превосходства над другой. Все это остается лишь гипотезой, поскольку между Rafale и Су-35 никогда не происходило подтвержденных боевых столкновений.

Оба самолета отражают сходные доктрины двух государств. Rafale подчеркивает западный акцент на сетевых и коалиционных войнах, а Су-35 отражает российский акцент на характеристиках планера и дальности ракет. Оба самолета входят в число лучших истребителей, не обладающих стелс-характеристиками, которые находятся на вооружении. <...> Было бы ошибкой пренебрегать таким мощным и маневренным истребителем, как Су-35.