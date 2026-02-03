Войти
ЦАМТО

Туркменистан получил комплексы РЭП и понтонные парки китайского производства

303
0
0
Флаги Туркменистана и Китая
Источник изображения: casp-geo.ru

ЦАМТО, 2 февраля. В ходе церемонии ввода в эксплуатацию объектов военной инфраструктуры в Лебапском велаяте 24 января состоялась презентация новых образцов ВиВТ, поступивших на вооружение ВС Туркменистана.

В состав продемонстрированного военного имущества вошли мобильные комплексы радиоэлектронного противодействия (РЭП) беспилотным авиационным системам JN1101 производства 36-го НИИ корпорации CETC (КНР) и моторизованные понтонные парки (МПП) серии HZ производства Hubei Huazhou Heavy Industry Emergency Equipment Co., Ltd. Данный факт подтверждает завершение этапа приемки и переход указанных систем в стадию оперативной эксплуатации.

Комплекс РЭП JN1101 классифицируется как система всевысотного электронного противодействия, интегрирующая функции радиоразведки, пеленгования и подавления каналов управления и навигации БЛА. Система обеспечивает обнаружение целей в диапазоне 200-8000 МГц посредством перехвата и анализа сигналов управления. Алгоритм противодействия включает постановку помех в линиях связи "борт – наземный пункт управления" и каналах СНС (ГНСС) в сетках L1, L2, а также в гражданских диапазонах 2,4 ГГц, 5,2 ГГц и 5,8 ГГц. Это обеспечивает принудительный вывод БЛА из зоны ответственности или его контролируемую посадку, в том числе в режиме автономного непрерывного заградительного излучения длительностью не менее 1 часа. Высокая точность пеленгования и возможность широкополосного подавления позволяют нейтрализовать групповые цели. Мобильное исполнение на автомобильном шасси обеспечивает оперативную передислокацию для прикрытия объектов военной и критической инфраструктуры.

Инженерные подразделения, дислоцированные в приграничном с Афганистаном регионе, получили МПП серии HZ (вероятно, модификации HZ-30) с электроприводными понтонными блоками. Конструктивная особенность модулей заключается в наличии индивидуальных силовых установок, обеспечивающих автономное маневрирование на воде без привлечения буксирно-моторных катеров. Модульная архитектура МПП поддерживает сборку в продольной, поперечной и Т-образной конфигурациях, что критично для форсирования Амударьи. Грузоподъемность парка позволяет обеспечивать переправу колесной техники массой до 60 т и гусеничной – до 80 т. Система предназначена для повышения мобильности СВ и выполнения задач в рамках ликвидации последствий ЧС.

Состоявшаяся презентация ВиВТ свидетельствует о расширении ВТС между Ашхабадом и Пекином. Поставки китайских систем РЭБ и средств инженерного обеспечения направлены на удовлетворение оперативных потребностей ВС Туркменистана в части противодействия малоразмерным воздушным угрозам и повышения темпов преодоления водных преград в сложных гидрологических условиях.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Китай
Туркменистан
Компании
CETCI
Проекты
БПЛА
