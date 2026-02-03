ЦАМТО, 2 февраля. Военные расходы Польши не соответствуют ее финансовым возможностям, в том числе параметрам утвержденного военного бюджета, заявил в интервью "РИА Новости" польский военный эксперт Дариуш Микульский.

"Стремительный рост военных расходов Польши в последние годы вызывает все больше вопросов о соразмерности и финансовой устойчивости такой политики. В 2024 году оборонный бюджет страны составил порядка 158-160 млрд. злотых (44,5-45,1 млрд. долл.), а в 2025 году он был увеличен примерно до 186 млрд. злотых (52,4 млрд. долл.), что соответствует около 4,7 % ВВП – одному из самых высоких показателей среди стран НАТО", – сказал собеседник агентства.

В то же время, объем заключаемых оружейных контрактов, по его словам, фактически сопоставим, а иногда и превышает годовые бюджетные показатели.

"Только в 2024 году Польша подписала контрактов на поставку вооружений примерно на 162 млрд. злотых (45,6 млрд. долл.). Среди крупнейших сделок – закупка 96 вертолетов AH 64E Apache примерно на 40 млрд. злотых (11,3 млрд. долл.), системы ПВО (включая элементы IBCS) примерно на 10 млрд. злотых (2,8 млрд. долл.), аэростатные системы наблюдения – около 4 млрд. злотых (1,1 млрд. долл.), беспилотники MQ 9B – около 1,2 млрд. злотых (0,34 млрд. долл.)", – напомнил эксперт.

Тенденция в 2025 году сохранилась, отметил он. В частности, были заключены контракт на радиолокационные системы стоимостью около 5,8 млрд. злотых (1,6 млрд. долл.), соглашение по подводным лодкам на сумму порядка 10 млрд. злотых (2,8 млрд. долл.), а отдельные авиационные и ракетные программы оцениваются в десятки миллиардов злотых.

Д.Микульский подчеркнул, что часть соглашений носит многолетний характер и предполагает выплаты в течение длительного периода, отметив при этом, что механизмы финансирования закупок вооружения часто непрозрачны и увеличивают долговые обязательства государства.

"Проблема заключается в том, что значительная часть закупок финансируется не только в рамках текущего бюджета, но и через специальные фонды и долговые механизмы. Формально годовой бюджет может выглядеть сбалансированным, однако реальные финансовые обязательства государства растягиваются на десятилетия вперед", – сказал он.

Эксперт подчеркнул, что расходы на вооружение не заканчиваются в момент его приобретения. "Первоначальная стоимость контракта – это лишь часть общей стоимости владения: обслуживание техники, модернизация, обучение персонала и инфраструктура могут добавить миллиарды злотых к уже заявленным суммам", – отметил он.

По мнению Д.Микульского, при нынешних темпах вооружения Польше придется либо увеличивать государственный долг, либо сокращать расходы в других сферах.

"Если ежегодные обязательства по новым контрактам приближаются к 160-180 млрд. злотых (45,1-50,7 млрд. долл.), а оборонный бюджет держится на уровне 186 млрд. злотых (52,4 млрд. долл.), это означает крайне высокую концентрацию государственных ресурсов в военной сфере. В условиях возможного замедления экономики обслуживание таких обязательств может потребовать либо увеличения государственного долга, либо перераспределения средств из других сфер", – сказал он в интервью "РИА Новости".

"Таким образом, сегодняшние решения формируют долгосрочную финансовую нагрузку. Выплаты по многомиллиардным контрактам, проценты по займам и расходы на эксплуатацию техники будут осуществляться не один год, а десятилетиями. Это означает, что будущие поколения налогоплательщиков фактически берут на себя обязательства по финансированию текущего оборонного ускорения", – заключил эксперт.