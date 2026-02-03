ЦАМТО, 2 февраля. Управляющий директор Европейского стабилизационного механизма (ESM) Пьер Граменья предложил выделить 430 млрд. евро из кризисного фонда на оборону стран Евросоюза.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Рейтер.

"Европейский кризисный фонд с экономическим потенциалом более 430 млрд. евро (514 млрд. долл.) мог бы предоставлять странам кредиты на оборону", – цитирует агентство управляющего директора ESM.

П.Граменья в интервью Рейтер заявил, что ESM мог бы предоставлять кредиты на оборонные нужды и не требовать взамен жестких экономических реформ. По его словам, такими кредитами могли бы воспользоваться страны с хорошим финансовым положением, но ограниченным бюджетом, в частности, небольшие государства еврозоны.

Как отмечает агентство, для реализации этой инициативы сначала необходимо получить одобрение от 21 страны еврозоны, в том числе "военно-нейтральных" стран, таких как Австрия, Кипр, Мальта или Ирландия. Рейтер подчеркивает, что кредиты могли бы получить только страны еврозоны, поэтому предложение не распространяется на страны, которые не используют евро в качестве валюты, например, Польшу.

Как напоминает "РИА Новости", МИД РФ 11 декабря отмечал, что проект милитаризации Европы направлен на противодействие мифической угрозе со стороны России, это попытка подтолкнуть большинство стран Европы к военной конфронтации с Москвой.