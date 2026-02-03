Войти
Sohu.com: попытка Запада изолировать Россию на рынке оружия провалилась

Стенд продукции "Рособоронэкспорта"
Стенд продукции "Рособоронэкспорта".
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

ЦАМТО, 2 февраля. Устойчивость российской системы военно-технического сотрудничества "привела Запад в ярость", продемонстрировав, что попытки изолировать Россию на рынке вооружений посредством санкций провалилась.

Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в статье, размещенной на китайском интернет-портале sohu.com.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе заседания комиссии по вопросам ВТС заявил, что российская система военно-технического сотрудничества продемонстрировала эффективность и высокую устойчивость в 2025 году. Путин сообщил, что российские экспортные контракты в сфере ВТС в целом устойчиво выполнялись, несмотря на давление со стороны западных стран.

Как пишет автор статьи, в то время как западные лидеры "спорят о внутренних бюджетах или заняты вмешательством во внутренние дела других стран", Путин спокойно представил годовой отчет о результатах военно-технического сотрудничества РФ, который "привлек внимание мировой военной промышленности".

"Это не просто торговый список, это манифест выживания в условиях экстремального давления, план перестройки глобального ландшафта оборонного сотрудничества и самая прямая и едкая сатира на так называемую теорию всемогущества западных санкций", – говорится в статье.

В статье отмечается, что цель западных стран была ясна: перерезать финансовые и торговые связи России с внешним миром посредством максимального давления, в особенности перерезать "кровеносные сосуды" военно-промышленного комплекса РФ. "Они угрожали всем потенциальным покупателям: любой, кто приобретет российское оружие, может столкнуться с вторичными санкциями и потерять возможность доступа к передовым западным технологиям и рынкам", – цитирует "РИА Новости" автора статьи.

Такое положение дел, говорится в статье, обусловлено уникальными предложениями России в сфере вооружений. В частности, отмечается в статье, в области зенитных ракетных комплексов, ударных вертолетов, основных боевых танков и различных высокоточных боеприпасов российская продукция "занимает уникальную рыночную нишу" благодаря проверенной в боевых условиях надежности, отличной экономической эффективности и высокой совместимости с техникой советской эпохи.

В то же время, подчеркивает автор статьи, многие страны, даже те, которые стремятся к переходу на западные стандарты, сталкиваются с "астрономическими затратами и длительными циклами поставок". "Попытка Запада изолировать Россию как международного изгоя посредством санкций в значительной степени провалилась", – пишет автор, отмечая, что санкции, напротив, помогли России укрепить связи с "незападными" странами, что "вызывает ярость Запада".

По мнению автора, для западных оружейных компаний Россия является не только технологическим конкурентом, но и претендентом на новую бизнес-модель. "Российские сделки часто сопровождаются меньшим количеством политических условий..., предлагают гибкие варианты оплаты и имеют относительно низкие барьеры для передачи технологий", – говорится в статье.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
