Правительство Германии подтвердило переговоры о европейском ядерном зонтике (Die Zeit, Германия)

Die Zeit: Германия начала переговоры о создании европейского "ядерного зонтика"

Германия начала переговоры с союзниками о создании европейского "ядерного зонтика", пишет Die Zeit. В настоящий момент проводится оценка текущей ситуации. Как сообщается, кабинет Мерца прежде всего обсуждает этот вопрос с Францией и Великобританией – единственными ядерными державами Европы.

Кабинет Фридриха Мерца ведет консультации с союзниками о создании европейского "ядерного зонтика", — теперь это официально подтверждено. Пока речь идет об оценке текущей ситуации.

Федеральное правительство Германии проводит с партнерами переговоры о создании европейского "ядерного зонтика". Это подтвердил официальный представитель правительства Штефан Корнелиус. "Переговоры, которые мы ведем, находятся на самой ранней стадии", — заявил Корнелиус в Берлине. По его словам, в первую очередь речь идет об оценке текущего положения. Других деталей он не привел, отметив, что переговоры носят строго конфиденциальный характер.

По всей видимости, кабинет Мерца прежде всего обсуждает этот вопрос с Францией и Великобританией. Корнелиус подчеркнул, что в 2025 году европейский "ядерный зонтик" стал предметом германо-французских деклараций о намерениях. "На этой основе и идут переговоры", — подчеркнул он. Поскольку речь идет о взаимодействии в рамках НАТО, к обсуждениям подключена и Великобритания. Великобритания и Франция — единственные ядерные державы Европы.

Цель федерального правительства, по словам Корнелиуса, — "дальше укреплять потенциал сдерживания и обороноспособность Европы". При этом в Берлине считают такое сдерживание является "частью обязательств в рамках НАТО, которые, с точки зрения ФРГ, включают и ядерный компонент".