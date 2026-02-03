ВС Польши заказали комплексы борьбы с БЛА SAN

ЦАМТО, 2 февраля. Агентство вооружений МНО Польши 30 января объявило о подписании контракта на поставку систем противодействия БЛА в рамках программы, получившей наименование SAN.

Стоимость контракта, подписанного с консорциумом, состоящим из "Польской группы вооружений" (Polska Grupa Zbrojeniowa –PGZ) (лидер), норвежской Kongsberg Defence & Aerospace (Kongsberg) и Advanced Protection Systems S.A., составляет около 15 млрд. злотых (4,218 млрд. долл.).

При этом доля в продаже Kongsberg, по ее заявлению, составляет около 16 млрд. норв. крон (1,66 млрд. долл.). Польская компания Advanced Protection Systems S.A. выступает в качестве основного субподрядчика. Соглашение является частью Национальной программы сдерживания и обороны "Восточный Щит" (Tarcza Wschod).

Система SAN дополнит формирующуюся эшелонированную систему противовоздушной обороны Польши, которая включает ЗРК "Пэтриот", "Нарев", а также ЗРАК PILICA и PILICA+, масштабируемыми кинетическими и некинетическими возможностями для борьбы с БЛА.

В первую очередь, новая система предназначена для развертывания на восточных границах Польши (с Россией и Беларусью). Она должна позволить эффективно и экономично противодействовать беспилотным летательным аппаратам.

Программа предусматривает поставку 18 батарейных модулей ПВО, позволяющих бороться с беспилотными летательными аппаратами. Батарейный модуль будет состоять из трех огневых взводов и одного взвода поддержки. Каждый огневой взвод будет обладать полными возможностями для самостоятельного обнаружения, сопровождения, идентификации и поражения воздушных целей.

Поставка ВС Польши первых трех огневых взводов первой батареи будет выполнена уже к концу 2026 года. Поставка всей системы должна быть завершена в течение 24 месяцев с момента подписания контракта.

В состав каждого огневого взвода войдут пункт командования и боевого управления (SanView компании APS) и комплект средств поражения, включая кинетические и некинетические, а также РЛС (FIELDctrl Ultra и Follow компании APS). В перечень средств поражения планируется включить 70-мм управляемые ракеты APKWS, 35-мм зенитную установку, предлагаемую PIT-Radwar, 30-мм автоматическую пушку (Kongsberg), 12,7-мм многоствольный пулемет (производства ZM Tarnow). Кроме того, огневой взвод будет оснащен системой противодействия БЛА MEROPS, а также машиной подвоза боеприпасов. Kongsberg поставит для системы SAN вооруженный 30-мм автоматической пушкой ДУМВ башенного типа MCT-30. Для программы SAN основным вооружением модуля станут 70-мм управляемые ракеты APKWS.

В состав взвода поддержки войдут командный пункт батареи (на основе решений, используемых в системе PILICA), объединяющий три взвода и обеспечивающий связь с вышестоящим командованием. Он будет оснащен дополнительными РЛС (Xenta-M) для обнаружения воздушных угроз и системой распознавания "свой-чужой". Кроме того, взвод поддержки будет оснащен поставленными польскими компаниями мастерскими для восстановления радиолокационного оборудования и артиллерийского вооружения, топливозаправщиками, транспортными средствами и разведывательными машинами.

Разработанная компанией Advanced Protection Systems система командования и боевого управления должна объединить средства обнаружения и поражения и сделать SAN высокоэффективной системой, полностью интегрированной с польскими национальными средствами противовоздушной обороны.