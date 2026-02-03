Войти
Эксперт оценила роль ИИ в будущих военных конфликтах

Искусственный интеллект
Искусственный интеллект.
Источник изображения: © Depositphotos.com / agsandrew

РИА Новости: войны будущего начнутся с атаки на критическую инфраструктуру

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Борьба с критической инфраструктурой, в том числе с применением искусственного интеллекта (ИИ), будет иметь возрастающую роль в будущих военных конфликтах, рассказала РИА Новости руководитель группы проблем информационной безопасности Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО) РАН Наталия Ромашкина.

"В современном мире все больше значение приобретает борьба с критической инфраструктурой, которая включает применение новейших технологических средства, в том числе с ИИ", - сказала Ромашкина.

Эксперт пояснила, что эта борьба может выражаться в масштабных кибернетических и киберкинетических воздействиях на политическую инфраструктуру государства-противника, когда выводятся из строя элементы, без которых государство уже не может действовать, как раньше, и существовать в нормальном режиме.

"При этом может применяться так называемая мягкая, умная сила с использованием информационно-коммуникационных технологий. И мы с вами знаем очень много примеров в истории, когда государства разрушались, в них менялись режимы с помощью так называем цветных революций и так далее. При этом борьба за влияние может включать еще и финансовую, организационную, техническую, информационную, идеологическую деятельность, где все больше используются элементы ИИ. Кроме того, эта борьба включает еще и воздействие, направленное на снижение боеготовности и боеспособности армии и флота", - отметила руководитель группы ИМЭМО.

По словам Ромашкиной, главная битва сейчас может происходить и происходит еще до первого выстрела, поскольку угроза применения военной силы с использованием новейших технологий может привести государство-агрессор к достижению его цели.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Персоны
Примаков Евгений
Проекты
AI
