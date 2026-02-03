Войти
Несёт сотню дронов: Китай показал работу беспилотной «авиаматки» Jiu Tian

Источник изображения: topwar.ru

Долгое время китайская госкорпорация AVIC при создании тяжёлых беспилотных платформ фокусировалась на копировании западных образцов (например, MQ-9 Reaper). Однако в последние годы она создаёт собственные оригинальные продукты. В частности, входящий в её состав ASRI (611-й институт) разработал крупногабаритный БПЛА Jiu Tian («Девять небес»).

«Летающий авианосец» Jiu Tian, впервые представленный в ноябре 2024 года, в декабре 2025 года совершил свой первый полет. Его основной «начинкой» является центральный модульный отсек Isomer, который превращает его в «авиаматку» для роя дронов. В нём вмещается более сотни небольших беспилотников, включая барражирующие боеприпасы и дроны-камикадзе.

Помимо внутреннего отсека, «матка» имеет 8 узлов подвески под консолями крыла, на которых могут быть размещены дополнительные тяжёлые средства поражения, такие как габаритные БПЛА, УРВВ и ПКР. Общая грузоподъёмность ЛА составляет 6 тыс. кг.

Дрононосец имеет взлётную массу 16 т (по некоторым данным до 20 т). Размах крыла составляет 25 м, дальность полёта до 7 тыс. км, время нахождения в воздухе около 12 ч. Он может достигать высоты до 15 тыс. м, что позволяет ему действовать вне зоны досягаемости многих систем ПВО.

Как полагают западные обозреватели, этот аппарат теоретически в состоянии «изменить правила игры»: подлетев к зоне боя, он может выпустить «облако» из сотни дешёвых дронов, которые будут атаковать цели одновременно, перегружая любую защиту. Вслед за этим тяжёлые средства поражения, преодолев разреженную ПВО противника, нанесут удар по приоритетным объектам.

Работа, которую предстоит проделывать Jiu Tian, была показана в недавнем рендере.

