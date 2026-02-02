Они не отделимы друг от друга

31 января в Центральном дом авиации и космонавтики состоялся круглый стол на тему: «Сохранение и развитие космических сооружений, авиации и космонавтики России: история и будущее». Участники обсудили стратегию сохранения исторического наследия, связанного с авиацией и космосом, способы интеграции знаковых объектов в городскую среду и возможности вовлечения новых поколений в историю освоения космоса.

Источник: Валерий Агеев

Национальная идеология в области космоса

Не секрет, что национальная идеология – это система взглядов, представлений, ценностей, основанных на принципах духовного единства, общности нации и приоритета ее интересов во всех сферах общественной жизни. Она отстаивает приоритет политических, экономических, культурных, духовных критериев коренной нации, ее языка, культуры, традиций.

Также национальная идеология может способствовать воспитанию патриотизма, в том числе, и в сфере космоса. В СССР достижения в космической сфере позволили народу мечтать о прогрессе и успехе, подчёркивая идею о том, что социализм способен обеспечить научные и технологические прорывы.

Достижения в космосе (создание новых космических станций, успешные миссии по исследованию Луны и Марса) формировали Советский союз, как образ страны, покоряющей звёзды.

Плакаты, открытки и журналы массированно пропагандировали идеи социализма и продвигали концепцию технологического превосходства нашей страны. Каждый новый успех космической программы вызывал энтузиазм в обществе и усиливал чувство национальной гордости.

Источник: Валерий Агеев

Да, нам было, чем гордиться!

Именно об этом в своем докладе «Авиакосмическая культура и национальная идеология» рассказал Кирилл Ратников, независимый исследователь, ветеран НПО «Молния». В качестве примера он привел создание советской многоразовой транспортной космической системы (МТКС) «Энергия» — «Буран». Это была одна из двух реализованных в мире систем МТКС, которая ответила на аналогичную многоцелевую военно-гражданскую программу США «Спейс шаттл».

Источник: Валерий Агеев

Разработка советской системы началась в 1974 году. В создании системы участвовали 70 министерств и ведомств и 1286 предприятий СССР (более 1 млн. человек).

Головным разработчиком орбитального корабля «Буран» стало НПО «Молния», специально созданное в 1976 году на базе двух КБ для реализации программы: "Буревестника", "Молнии" и Экспериментального машиностроительного завода. В цехах Тушинского машиностроительного завода была запланирована сборка опытных образцов и их испытания.

Генеральным директором, главным конструктором НПО "Молния" был назначен Глеб Евгеньевич Лозино-Лозинский, до этого руководивший работами по системе "Спираль».

Источник: Валерий Агеев

Первый и единственный космический полёт орбитальный космический корабль-космоплан системы «Буран» совершил в беспилотном режиме 15 ноября 1988 года. Космический корабль был запущен с космодрома Байконур при помощи ракеты-носителя «Энергия». Продолжительность полёта составила 205 минут, корабль совершил два витка вокруг Земли, после чего произвёл посадку.

Возродить технологический суверенитет России

В 1990 году работы по программе «Энергия-Буран» были приостановлены, а в мае 1993 года программа окончательно закрыта. Однако возрождение в России тематического направления технологий многоразовых аэрокосмических систем сегодня осталось актуальным. Ведь сегодня на государственном уровне, в рамках «Концепции технологического развития РФ», определены приоритетные направления проектов технологического суверенитета, к которым отнесена и задача создания многоразовых космических средств.

Для реализации этой задачи ветераны НПО «Молния» предлагают обсудить эту проблему на межотраслевом уровне с привлечением широкого круга потенциальных участников работ, отраслевых организаций и заинтересованных лиц. Дальнейшее затягивание государственного решения в скором времени приведет к безвозвратной потере потере пока ещё сохраняющихся возможностей для восстановления космической тематики, создавая угрозы национальной безопасности России.

При обсуждении этого вопроса должен учитываться ещё один важнейший аспект - социально-мировоззренческий, предполагающий по аналогии с созданием «Бурана», создание занятости в этом масштабном созидательном процессе и долгосрочную мотивацию миллионов граждан (несколько сотен тысяч только по СЗАО г. Москвы), затрагивающий все без исключения сферы общественного устройства вплоть до вопросов государственной идеологии и демографии.

Да, сегодня с одной стороны имеются все условия для восстановления авиационно-космической тематики, включая конкретные технические задачи и способы их решения, а с другой происходит запаздывание с принятием соответствующих госрешений и неповоротливость механизмов реализации.

Также решению этого вопроса способствовала бы и идея создания инновационного научно - технологического образовательного Центра многоразовых аэрокосмических космических систем на территории промышленной площадки № 42 «Тушино».

Источник: Валерий Агеев

Здесь находились производственные и энергетические мощности и высококвалифицированные кадры Тушинского машиностроительного завода, ставшего головным исполнителем по изготовлению орбитального корабля. Площадка имеет уникальное геостратегическое расположение с выходом к водохранилищу, близостью транспортных коммуникаций, соседством с отраслевыми организациями-смежниками и головными курирующими структурами.

Этот шаг позволит, при наличии существующей инфраструктуры, начать опережающее воссоздание научно-технологической базы, проектной школы и кадрового потенциала (компетенций), не дожидаясь выхода на стадию испытаний перспективных многоразовых носителей сверхлегкого класса с реактивной системой спасения первой ступени (РНСЛК «Иркут» и др.), имеющих большую степень новизны применяемых технических решений (новые ЖРД, СПГ, системы управления, посадки и другое), в свою очередь требующие соответствующей (длительной) отработки

Целесообразность такого центра обусловлена необходимостью создания условий для реализации проекта технологического суверенитета в части многоразовых аэрокосмических систем, в свою очередь определяемых геополитической обстановкой, обусловленной внешними и внутренними вызовами и угрозами, с учетом национальных приоритетов РФ и сегодняшнего состояния аэрокосмической отрасли России.

Валерий Агеев