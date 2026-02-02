Генеральный директор компании Александр Михеев заявил об этом по итогам заседания комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Портфель экспортных заказов "Рособоронэкспорта" превышает $60 млрд. Об этом заявил ТАСС генеральный директор компании Александр Михеев по итогам заседания комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества, которое провел президент РФ Владимир Путин.

"Портфель заказов "Рособоронэкспорта" превышает $60 млрд", - сказал он.

Как отметил Путин в ходе совещания, Россия в течение 2025 года набрала солидный портфель новых экспортных заказов по военно-техническому сотрудничеству. Президент указал, что крайне важно также, что были созданы фундаментальные заделы, которые позволяют значительно расширить номенклатуру и географию поставок российской продукции военного назначения и тем самым укрепить позиции России как надежного партнера, разработчика и производителя передовых систем вооружения, проверенных и испытанных в реальных боевых условиях.

Путин в связи с этим поблагодарил сотрудников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России и "Рособоронэкспорта", а также коллективы предприятий ОПК "за добросовестный труд" и пожелал им новых успехов.