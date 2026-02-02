Аналитик Коротченко назвал безупречной репутацию России как экспортера оружия

Представленный на международном авиасалоне Dubai Airshow 2025 в качестве демонстратора экспортного варианта истребителя Су-57, обозначаемого как Су-57Э, восьмой летный прототип истребителя Су-57 - самолет Т-50-9 (бортовой номер "509"). Самолет совершает демонстрационный полет с открытыми створками внутренних отсеков для вооружения. Дубай, 17.11.2025.

Военный аналитик отметил, что Россия выполняет контрактные обязательства на протяжении всего жизненного цикла вооружения и военной техники, что занимает "20, а иногда и 30 лет"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Портфель экспортных заказов "Рособоронэкспорта" в $60 млрд подтверждает безупречную репутацию Российской Федерации в сфере мирового экспорта оружия. Об этом в беседе с ТАСС заявил военный аналитик, главный редактор "Национальной обороны", руководитель Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

Ранее генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев по итогам заседания комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества, которое провел президент РФ Владимир Путин, сообщил ТАСС, что портфель заказов компании составляет свыше $60 млрд.

"Это подписанные контракты, срок выполнения которых будет осуществляться в нынешнем году, а также в два-три последующих годах, так как выпуск определенной номенклатуры оружия, как минимум, занимает несколько лет. Например, такой, как системы противовоздушной обороны или выполнение заказов в сфере военного кораблестроения. Это очень хорошие позиции, которые еще раз подтверждают, что репутация России как мирового экспортера оружия сегодня безупречна", - сказал Коротченко.

Он отметил, что Россия выполняет все свои контрактные обязательства на протяжении всего жизненного цикла вооружения и военной техники, что занимает "20, а иногда и 30 лет". По его словам, помимо самих единиц вооружения и техники Россия также поставляет к ним запасные части, проводит техническое обслуживание и модернизацию, а также создает соответствующую инфраструктуру и готовит военных специалистов для их эксплуатации.

"Сегодня спрос на российское оружие стабильно высок, в первую очередь благодаря тем превосходным характеристикам, которые практически по всем сегментам вооружения мы продемонстрировали в ходе специальной военной операции, где со стороны противника нам противостоят самые новейшие образцы западной военной техники, поставленные в ВСУ", - добавил он.

Наиболее востребованное вооружение

Кроме того, Коротченко выделил самые популярные образцы отечественного вооружения, которые поставляются на экспорт.

"Сегодня на первое место выходят средства противовоздушной обороны. Это связано с общим пониманием в мире о новых угрозах, которые материализует взрывное развитие сегмента беспилотных систем ударного и разведывательного класса", - сказал он.

Так, по его словам, из комплексов ПВО малой дальности наиболее востребованы "Тор-М2" и "Панцирь С-1", в области средней дальности - зенитно-ракетные комплексы "Викинг" (версия "Бук-М3" на экспорт), а также системы С-400.

"Не меньший интерес вызывают и российские боевые и учебно-тренировочные самолеты, включая первый контракт на поставку Су-57Э. В том числе, об этом говорят стабильные поставки Су-30, Як-130М. Также интерес у зарубежных покупателей вызывают и различные варианты бронетанковой техники - основные боевые танки, различного рода бронемашины - уже обновленного и модернизированного облика с учетом опыта специальной военной операции. Можно также отметить большой интерес к российским беспилотникам и барражирующим боеприпасам", - добавил Коротченко.

30 января Путин провел совещание по военно-техническому сотрудничеству. В ходе заседания комиссии президент заявил, что сумма валютной выручки по экспортным контрактам в военно-технической сфере превысила $15 млрд. Кроме того, он рассказал о проработке порядка 340 проектов по ВТС с иностранными государствами.