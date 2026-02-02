Войти
США собираются подавлять радиолокацию Ирана новым авиакомплексом РЭБ ALQ-249

Источник изображения: topwar.ru

В ходе переброски США сил и средств на Ближний Восток в рамках подготовки к возможному нанесению нового удара по Ирану были замечены новые авиакомплексы РЭБ ALQ-249, размещённые в подвесных контейнерах самолётов РЭБ EA-18G Growler ВМС США. Они входят в состав авиакрыла авианосца USS Abraham Lincoln (CVN-72).

ALQ-249 пришёл на замену прежнему комплексу ALQ-99 и уже активно поступает в подразделения флота. ALQ-99 использует классические передатчики с электронно-лучевыми трубками, «заливая» пространство шумом в широком секторе. ALQ-249 построен на базе АФАР с нитридом галлия (GaN). Эта технология позволяет формировать узкие и мощные лучи, которые бьют точно по частоте радара противника, не мешая работе собственных средств связи.

EA-18G c ALQ-249:

Источник изображения: topwar.ru

ALQ-99 имеет мощность, которой часто оказывается недостаточно для «ослепления» современных цифровых радаров с АФАР. ALQ-249 обладает в разы большей мощностью излучения, которая способна «взламывать» вражеские РЛС гораздо более эффективно и на больших дистанциях. Также она в состоянии действовать как кибероружие, вставляя вредоносный код в сигнал неприятеля.

EA-18G c ALQ-99:

Источник изображения: topwar.ru

При работе с ALQ-99 большинство настроек помех задаются заранее «на земле» или требуют долгой ручной корректировки оператором. ALQ-249 имеет открытую программную архитектуру, которая позволяет «на лету» распознавать новые, ранее неизвестные сигналы радаров и мгновенно подбирать под них оптимальный алгоритм подавления.

Задействование на ближневосточном ТВД нового комплекса РЭБ говорит о том, что США собираются активно подавлять радиолокацию Ирана в случае начала военной операции.

