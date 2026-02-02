Снизу вверх: чему учат новобранцев войск беспилотных систем

Многие добровольцы работали в IT-отрасли или получили профессии, имеющие отношение к электронике

Вовремя распознать звук летящего дрона, при работе не спешить, при ранении оказать первую медпомощь — так начинаются вводные лекции для кандидатов, подающих документы в войска беспилотных систем (БпС). Их начинают знакомить с особенностями будущей военной специальности еще в пунктах отбора на военную службу — во время прохождения медкомиссии и оформления контракта. Дальше новобранцев ждет курс обучения в воинских частях, куда они будут распределены. В одном из таких пунктов побывали корреспонденты «Известий».

«Скоро и вы так сможете»

Пункт отбора, на который мы приехали, расположен в Московской области, в заснеженном лесу. Добровольцы первым делом подают документы и проходят военно-медицинскую комиссию. Желающих служить в новых войсках БпС ждут дополнительные тесты, которые помогут правильно определить специализацию кандидата. Пока оформляются бумаги, для них проводят вводные лекции и занятия — по медицине и основам беспилотных систем.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Источник изображения: iz.ru

Сами дроны новобранцам демонстрируют в спортивном зале. Под потолком размещены квадраты, круги и ромбы, через которые при отработке упражнений по маневрированию пролетают БПЛА.

— Это дрон, — инструктор поднимает коптер над головой, чтобы все видели аппарат. — Для большинства — это ваше будущее оружие. Вам надо знать его досконально. И в тоже время это ваш главный враг. БПЛА противника — одна из главных угроз.

Инструктор берет в руки пульт управления и дрон с прикрепленным к брюху муляжом боеприпаса начинает жужжать, поднимаясь под потолок спортзала.

— Запомните этот звук раз и навсегда, — говорит инструктор. — Вы должны определять полет дрона на слух! Если это не ваш БПЛА — это опасность!

Инструктор тем временем показывает, на что способен дрон, умело проводя машину сквозь кольца и квадраты.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Источник изображения: iz.ru

Кандидатов его работа впечатляет — все смотрят на воздушные маневры с большим интересом. Стараясь усвоить, они внимательно присматриваются к действиям инструктора.

— Скоро и вы так сможете, — сажая дрон на пол говорит инструктор.

Потом новобранцев ведут в учебный класс, где им читают вводную лекцию о типах существующих дронов. На полках рядами — разные модели БПЛА. Это помогает молодым людям познакомиться с техникой, которая станет их главным оружием на передовой.

«Тогда я понял, что могу быть полезен в армии»

После первых лекций объявляется перерыв — часть ребят идет в буфет, где они наконец знакомятся и делятся впечатлениями.

Кандидаты быстро находят общий язык: многие из них работали в IT-отрасли или получили профессии, имеющие отношение к электронике.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Источник изображения: iz.ru

Степан Кузнецов из Химок долго работал радиотехником.

— Все чинил — мобильные телефоны, плазменные телевизоры и даже стиральные машины, — рассказывает он. — Понятно, что, читая новости об СВО, заинтересовался дронами, которые все чаще использовались в боях. Начал разбираться. В общем, мне они по принципу своего устройства чем-то напомнили детские вертолетики. Именно тогда я понял, что могу быть полезен в армии.

Прежде чем прийти на пункт отбора, он позвонил по номеру горячей линии войск БпС.

— Девушка-оператор четко объяснила, что нужно сделать, — уточнил он. — Последние сомнения отпали: понял, что бояться нечего, и принял решение идти служить. Начальные знания в этой области у меня есть, поэтому чувствую себя уверенно.

Семен Поповцев из Златоуста учился в Российском технологическом университете МИРЭА (ранее Московский институт радиотехники, электроники и автоматики) на приборостроительном факультете, но вуз пока решил не заканчивать.

— Решил пойти в армию, чтобы поближе познакомиться с самыми современными беспилотными системами, — говорит он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Источник изображения: iz.ru

Спрашиваю у ребят, чем бы они хотели заниматься на фронте. Степан говорит, что хотел бы работать на ударных FPV-дронах.

— Бойцам, которые сейчас на СВО, нужна помощь, — говорит он. — Особенно штурмовикам. Я бы хотел работать на дронах, поддерживающих их ударные группы. Цели понятны, и результат твоих действий сразу виден — мне это нравится. Должен справиться.

Семен признается, что в идеале бы хотел заниматься сборкой, обслуживанием и доработкой существующих моделей дронов.

«Много ребят приходят из отрасли IT»

Инструкторы, читающие вводные лекции в пункте отбора, имеют боевой опыт СВО. Их основная задача — познакомить новобранцев с будущей военной специальностью.

— Мы рассказываем, какие типы дронов и способы управления ими существуют, — рассказывает инструктор с позывным Депутат. — Уделяем внимание и способам противодействия БПЛА — эти знания занимают особую роль в подготовке. После углубленного обучения на полигонах в своих воинских частях армия должна получить многопрофильного специалиста, который будет уметь не только «летать», но и собирать дроны, ремонтировать их, разбираться в технической части, уметь паять.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Источник изображения: iz.ru

Инструкторы довольны кандидатами — все мотивированы, и это чувствуется сразу.

— Видно, что выбор делали осознанно, — поясняет Депутат. — Они понимают суть происходящего. Но самое главное, готовы работать и учиться. От боевых товарищей, конечно, многое зависит, но боец в критической ситуации в первую очередь должен полагаться на себя и на свои знания. Для этого надо хорошо готовиться.

Кабинеты не пустуют — желающих много, отмечает офицер по тестированию военно-профессиональной ориентации пункта отбора лейтенант Георгий Смирнов.

— Войска БпС — это перспективное направление, и молодежь это понимает, интерес к службе в них растет, — пояснил он. — Много ребят приходят из отрасли IT. Есть и те, кто ранее получил другую гражданскую специальность. Так или иначе, все они получат самые полные знания, которые им пригодятся и в армии, и позднее в гражданской жизни.

Немаловажно и то, что все новобранцы отслужат контракты в войсках БпС, и в другие части их не переведут.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Источник изображения: iz.ru

Депутат говорит, что инструкторы постоянно поддерживают связь с солдатами и офицерами, принимающими участие в боевых действиях в СВО.

— Мы собираем всю актуальную информацию, понимаем, что техника быстро совершенствуются, а алгоритмы действия операторов беспилотников постоянно меняются. Все это учитывается. Наши вводные лекции строятся так, чтобы за короткий период времени принести максимум пользы желающим служить в войсках БпС, — уточняет он.

После подписания контракта новобранцев отправят на учебные полигоны частей, где им предстоит служить. Там их уже на практике обучат обращаться с беспилотными аппаратами. Курс продлится от месяца и больше в зависимости от типа беспилотного комплекса или аппарата, с которыми предстоит работать.Только после этого бойцов направят в подразделения, которые действуют в зоне СВО.

Богдан Степовой