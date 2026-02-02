Уведомления о планируемых крупных поставках вооружения Израилю

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 30 января 2026 года направило Конгрессу США четыре уведомления о возможной предстоящей продаже Израилю ряда систем вооружения и боевой техники по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS), включая 30 боевых вертолетов Boeing AH-64E Apache и 3250 легких колёсных бронированных машин JLTV (4х4). Данные поставки одобрены Государственным департаментом США. Общая стоимость предполагаемых поставок оценена в 6,67 млрд долл, включая комплекты оборудования и пакеты обучения и технической поддержки. Продажи, видимо, как обычно, будут финансироваться из средств американской военной помощи Израилю.

Тяжелые бронетранспортеры Namer 1500 Армии обороны Израиля в ходе боевых действий в Секторе Газа, 2023 год (с) министерство обороны Израиля

Наиболее значительное уведомление касается планируемой поставки Израилю 30 боевых вертолетов Boeing AH-64E Apache общей оценочной стоимостью 3,8 млрд долл. В комплект поставки войдут 30 РЛС AN/APG-78 Longbow и 30 комплектов электронно-оптической системы AN/ASQ-170 Modernized Target Acquisition and Designation Sight / AN/AAR-11 Modernized Pilot Night Vision Sensor (M-TADS/PNVS). Ракетное вооружение и боекомплект в поставку не войдут.

Сейчас ВВС Израиля имеют 46 боевых вертолетов Apache, в том числе 20 AH-64D-I и 26 старых AH-64А. Планируемая закупка 30 новых AH-64E должна позволить полностью заменить парк вертолетов АН-64А.

Второе уведомление касается поставки неназванного количества легких учебно-тренировочных вертолетов Leonardo Helicopters AW119Kx Koala общей оценочной стоимостью 150 млн долл. Поставки их осуществит американское подразделение Leonardo Helicopters (Leonardo Helicopters USA) со своего сборочного завода в Филадельфии. В 2024-2025 годах ВВС Израиля уже получили 12 учебных вертолетов AW119Kx из того же источника.

Согласно третьему уведомлению, Израилю планируется поставка 3250 легких колёсных бронированных машин JLTV (4х4) общей оценочной стоимостью 1,98 млрд долл. В поставку должны войти машины в исполнениях JLTV Utility M1279A1/A2/A3 (JLTV-UTL), JLTV Heavy Guns Carrier M1278A1/A2/A3 (JLTV-HGC), JLTV Close Combat Weapons Carrier M1281A1/A2/A3 (JLTV-CCWC) и JLTV General Purpose M1280A1/A2/A3 (JLTV-GP). В поставку таже должны войти боевые дистанционно управляемые модули СROWS, ручные турели Objective Gunner Protection Kits (OGPK), прицепы для JLTV M1289, и другое сопутствующее имущество. Согласно уведомлению, генеральным подрядчиком поставки выступит корпорация AM General, то есть машины JLTV будут поставлены с ее производственной линии, а не с линии разработчика и головного производителя этой машины корпорации Oshkosh.

Израиль ведет закупки бронированных машин JLTV в США с 2023 года, когда после начала боевых действий в Газе по линии FMS были срочно заказаны первые 75 единиц, а еще несколько десятков машин были также в ускоренном порядке приобретены напрямую у Oshkosh по линии прямых коммерческих продаж DCS (Direct Commercial Sale). К настоящему времени, согласно израильским источникам, Израиль заказал по обеим линиям около 1000 машин JLTV, а в августе 2025 года было сообщено о намерении министерства обороны Израиля приобрести в ближайшие годы еще 3000 единиц. В развитие последних планов и выпущено теперь соответствующее уведомление DSCA.

Еще одно уведомление касается намерения поставить Израилю комплекты дизельных двигателей АРС-MT883 (без трансмиссий) для производства тяжелых бронетранспортеров Namer. Количество комплектов не сообщается, общая стоимость поставки оценена в 740 млн долл. Генеральным подрядчиком поставки выступит американское отделение группы Rolls-Royce (Rolls-Royce Solutions America), которое ведет производство данных двигателей мощностью 1500 л.с. на предприятии MTU America в Нови (штат Мичиган). Двигателями MT883 мощностью 1500 л.с. оснащается новая модификация БТР Namer, известная как Namer 1500 и поступающая на вооружение израильской армии с 2023 года. В августе 2025 года сообщалось, что министерство обороны планирует увеличить производство тяжелых БТР Namer - предположительно, с 30 до 50 единиц в год.