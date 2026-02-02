Войти
Западные СМИ: разрушен российский «спутник-шпион» «Олимп»

374
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Швейцарская компания S2A Systems, занимающаяся мониторингом космического пространства, на днях сделала довольно редкое наблюдение – зафиксировала в режиме реального времени разрушение российского спутника и образование большого облака обломков после его гибели.

Речь идёт об «Олимпе», также известном как объект 40258 (по каталогу NORAD – американской системы ПРО), который был размещён в космосе в сентябре 2014 года. Официально он был отнесён к серии спутников «Луч». С самого начала своей миссии спутник привлекал пристальное внимание западных космических агентств и независимых наблюдателей благодаря своему необычному поведению. В отличие от типичных аппаратов, которые остаются неподвижными на одной долготе, он неоднократно совершал манёвры вдоль геостационарного пояса, сближаясь с иностранными узлами связи.

По мнению западных аналитиков, подобные действия были направлены на радиотехническую разведку и перехват сигналов. Как указывается, в 2015 году «спутник-шпион» расположился между двумя коммерческими КА Intelsat, что вызвало дипломатический протест со стороны США. В 2018 году Минобороны Франции обвинило Россию в «космическом шпионаже» после того, как её аппарат совершил манёвр вблизи франко-итальянского военного спутника Athena-Fidus, используемого для защищённой правительственной связи.

«Луч-5В» (следующее поколение – «Луч-5Х»):

Источник изображения: topwar.ru

Разрушение объекта 40258 произошло на так называемой «орбите захоронений», которая расположена на высоте нескольких сотен км над геостационарным поясом и предназначена для выведенных из эксплуатации спутников по окончании срока их службы. Вероятной причиной фрагментации аппарата стало его столкновение с космическим мусором.

В западных СМИ отмечается, что преемником объекта 40258 стал спутник «Олимп-К2» (известный под обозначением «Луч-5Х» или объект 55841), выведенный в космос в октябре 2023 года и также, как утверждается, совершающий активные манёвры на орбите – он уже успел «припарковаться» рядом с КА Astra 4A, Thor-7 и Intelsat-1002.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Франция
Швейцария
Проекты
Луч МКСР
