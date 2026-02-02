Войти
Известия.ru

Медведев отметил военную победу России в СВО по нескольким параметрам

Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО.
Источник изображения: РИА Новости/Евгений Биятов

Медведев: военная победа в СВО по нескольким параметрам уже просматривается

Военная победа России в специальной военной операции (СВО) уже просматривается по целому ряду параметров. Об этом 1 февраля заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Совершенно очевидно, что факт военной победы очень важен. И он просматривается по целому ряду параметров», — сказал он в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo.

Как отметил Медведев, необходимо также думать о том, что будет после победы России в СВО, ведь цель победы — в том, чтобы не допустить новых конфликтов.

ВСУ не хватает обученной пехоты из-за больших потерь в элитных частях, уверены эксперты

30 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на Западе осознают, что Вооруженные силы (ВС) РФ обладают полной стратегической инициативой на Украине. Кроме того, он напомнил, что президент России Владимир Путин, заявил, что цели спецоперации будут в итоге достигнуты.

В этот же день Медведев отметил, что важнейшим результатом 2025 года стало то, что все пришли к пониманию неизбежности победы России. По его словам, российские вооруженные силы (ВС) продолжают громить украинских боевиков, а экономика страны, вопреки западным прогнозам, не только не развалилась, но и продемонстрировала устойчивость.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Медведев Дмитрий
Путин Владимир
