Стало известно об «экзотической» детали армии России

Кадр: tvzvezda.ru
Кадр: tvzvezda.ru.

Ставицкий: Инженерные войска России используют экзотичные мины

Инженерные войска России используют «экзотичные» мины, которые есть лишь у нескольких стран мира. Об этом заявил начальник инженерных войск Вооруженных сил (ВС) РФ Юрий Ставицкий телеканалу «Звезда».

«Это новая мина — противокрышевая мина, которая была создана до специальной военной операции. Хорошая мина, показала хорошие результаты. Это мина, которая установлена на некотором удалении от дорог. При прохождении бронеобъекта срабатывает, выбрасывает ударное ядро, прицеливаемые элементы и поражает сверху бронеобъект, который менее защищен сбоку или спереди», — указал военный.

Ставицкий подчеркнул, что армия России поражает до 160 единиц техники противника в месяц.

Ранее в Минобороны России заявили, что первые тяжелые FPV-дроны «Кощей» готовы к передаче в Вооруженные силы. В ведомстве уточнили, что беспилотники были собраны и протестированы военнослужащими технико-эксплуатационной части 144-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад». Отмечается, что такие дроны собираются под конкретные задачи в течение нескольких дней.

