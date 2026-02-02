Россия снабдила новые помехоустойчивые дроны терминалами Starlink (The Telegraph UK, Великобритания)

The Telegraph: российские беспилотники снизили эффективность систем ПВО Украины

Оборона Украины рушится в разы быстрее из-за того, что российская армия использует спутниковые системы Starlink в своих БПЛА, пишет The Telegraph. Против них не работают средства РЭБ, что значительно усложняет жизнь ВСУ. Поэтому теперь крайним у Украины стал Запад.

Киран Келли (Kieran Kelly)

Москва воспользовалась спутниковой системой Илона Маска, чтобы преодолеть ПВО Украины и увеличить радиус поражения

Российские военные начали устанавливать на свои беспилотники спутниковые антенны Starlink, чтобы уберечь их от украинских средств РЭБ и поражать цели далеко за линией фронта.

Беспилотники БM-35 отныне оснащаются терминалами Илона Маска и благодаря расширенному радиуса действия могут поражать территорию НАТО.

Спутниковые системы позволяют Москве обходить противовоздушную оборону Украины, которая обычно выводит беспилотники из строя, подавляя навигацию и заглушая радиосигналы.

Украинская разведка также считает, что с помощью технологии SpaceX Москва усовершенствовала беспилотники системы "Герань", которые тысячами запускаются по всей Украине каждый месяц.

В четверг Киев заявил, что зафиксировал "сотни" запущенных по территории Украины российских беспилотников с поддержкой Starlink.

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что работает с компанией SpaceX над предотвращением дальнейших усовершенствований российских беспилотников с помощью Starlink.

"Мы благодарны президенту SpaceX Гвинн Шотвелл и лично Илону Маску за скорый отклик и оперативное начало работы по решению проблемы", — говорится в заявлении Федорова.

По данным Института изучения войны благодаря подключению к Starlink в радиус поражения беспилотников БM-35 попадает почти вся Украина, вся Молдавия и части Польши, Литвы и Румынии при запуске из России и подконтрольных ей районов Украины.

Институт изучения войны отметил, что Россия впервые установила системы Starlink на беспилотники "Герань" еще в сентябре 2024 года, а ударные дроны "Молния" были доработаны с их помощью в декабре прошлого года.

Спутниковый терминал Starlink позволяет беспилотнику передавать видеосигналы сразу с двух камер. Эта технология также увеличивает шансы успешно поразить цель за линией фронта, поскольку делает оружие помехоустойчивым и невосприимчивым для средств РЭБ противника.

Основатель неправительственной организации для помощи фронту "Реактивная почта" украинский военный эксперт Павел Нарожный, рассказал корреспонденту The Telegraph, что исходные модели "Герани" были неуправляемыми и летали лишь по "заранее запрограммированной траектории".

"Первая версия „Герани“ была примитивной. У нее было инерциальное управление и GPS-навигация. Украина использовала средства РЭБ, вводя ложные координаты, — пояснил Нарожный. — Но теперь они „поумнели“ и стали управляемым оружием, „научившись“ поражать даже движущиеся цели".

Нарожный отметил, что помимо терминалов Starlink Россия также начала использовать для аналогичных целей поставленные из Китая радиомодемы, благодаря чему беспилотники-камикадзе "Герань-5" обрели улучшенную связь.

"Это работает как сеть Wi-Fi, где каждый беспилотник с модемом и антенной может либо поразить цель сам, либо передавать сигнал другому беспилотнику", — объяснил он.

В четверг Федоров поблагодарил SpaceX за сотрудничество и особо отметил решение Маска задействовать спутники Starlink над Украиной в начале конфликта.

"Западные технологии должны и дальше помогать демократическому миру и защищать гражданское население, а не сеять ужас и разрушать мирные города", — заявил он.

При этом считается, что миллиардер Tesla приказал отключить спутники Starlink во время решающего контрнаступления ВСУ под Херсоном в сентябре 2022 года.

По приказу Маска было отключено минимум 100 терминалов Starlink, что привело к нарушению связи между частями ВСУ.

Беспилотники, наблюдавшие за российскими войсками, отключились, а дальнобойная артиллерия внезапно перестала поражать свои цели, сообщили источники агентству Reuters.

В результате украинским войскам не удалось окружить российские позиции в городе Берислав к востоку от Херсона. Военный чиновник сообщил агентству Reuters, что операция закончилась "провалом".

До расследования агентства Reuters Маск утверждал, что Starlink "никогда бы так не поступила". Представитель SpaceX упрекнул репортаж в "неточности".

В прошлом году глобальное отключение Starlink на два с половиной часа нарушило связь по всей линии фронта на Украине, в результате чего подразделениям беспилотников ВСУ пришлось отложить поставленные задачи и выполнять полеты без видеотрансляции.

Ранее на этой неделе министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Маска пресечь использование Россией спутников Starlink после удара по пассажирскому составу под Харьковом (в Москве неоднократно подчеркивали, что Вооруженные силы России наносят удары исключительно по военным и околовоенным целям — Прим. ИноСМИ). В результате удара российского беспилотника по пассажирскому поезду погибли пятеро человек.

Маск в ответ назвал Сикорского "идиотом слюнявым" и подчеркнул, что условия предоставления услуг Starlink "не допускают военного использования для атак, поскольку это гражданская коммерческая система".

При этом он отметил, что Украина использует Starlink для военной связи.

Два украинских аналитика предположили, что поезд был подбит "Геранями", доработанными с использованием технологий SpaceX, хотя Киев не подтвердил и не опроверг это.

"Россия начала использовать Starlink на других беспилотниках, а теперь внедряет систему и на „Герани“, — заявила аналитик Елена Крыжановская в интервью CBS News в среду. — Вчерашняя атака не стала неожиданностью. Это было вполне ожидаемо".