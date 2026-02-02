Маск заявил об эффективности мер против использования Starlink российской армией

Источник изображения: topwar.ru

Илон Маск сообщил министру цифровой трансформации и обороны Украины Михаилу Федорову, что меры по пресечению «несанкционированного» использования Starlink Россией, по всей видимости, сработали.

В своей социальной сети Маск обратился к нему:

Сообщите нам, если нужно сделать еще что-то.

Федоров, в свою очередь, отчитался, что «первые шаги дают реальные результаты». Ранее появились сведения об отключении терминалов Starlink на Украине при скорости выше 90 км/ч, а также о подготовке так называемого «белого списка» пользователей – с допуском только для военнослужащих ВСУ и блокировкой всех остальных.

Российские источники ранее писали, что при превышении скорости 90 км/ч связь через Starlink обрывается, что делает невозможным управление такими БПЛА без дополнительных технических решений. При этом вертолетные платформы – FPV и тяжелые коптеры – продолжают работать.

Пока неясно, носит ли ограничение избирательный характер или распространяется на всех пользователей. Версия о «точечной идентификации» российских аккаунтов вызывает сомнения: определить конкретного оператора в сжатые сроки технически непросто. Косвенным признаком общего ограничения называют и резкое сокращение ударов ВСУ по Крыму.

Впрочем, история знает прецеденты. Ранее у Starlink был более низкий порог скорости – примерно 40 км/ч. Российские операторы в ответ разработали прокси-платы – аппаратные модификации, которые подменяли данные о скорости терминала, чтобы обойти ограничение.

Теперь Starlink определяет скорость и координаты с помощью собственной спутниковой группировки, а не на основе данных, получаемых от терминала, что усложняет обход нового ограничения. Но, как показывает практика, в таких технологических дуэлях вопрос обычно не «если», а «когда».