США произвели выкатку первого серийного БПЛА-топливозаправщика MQ-25A Stingray

Концерн Boeing произвёл выкатку первого серийного образца беспилотного топливозаправщика MQ-25A Stingray, разрабатываемого для ВМС США в качестве палубной машины.

В отличие от раннего прототипа T1, который летал с 2019 года, этот ЛА сконфигурирован в соответствии с эксплуатационными стандартами флота. По итогам выкатки и руления инженеры заявили, что система автономного управления ЛА успешно прошла тестирование.

К середине 2010-х годов ВМС пришли к выводу, что эффективный радиус действия авианосцев сократился из-за появления у потенциальных противников продвинутых дальнобойных ПКР. Чтобы истребители (F-35C и F/A-18E/F Super Hornet) могли долететь до цели и вернуться, им требуется дозаправка в воздухе далеко за пределами зоны развёртывания АУГ.

Роль топливозаправщиков на авианосцах выполняют обычные истребители F/A-18E/F с подвесными баками. Из-за этого до 20-30% их вылетов приходится не на выполнение ударных миссий, а на перевозку топлива для сотоварищей.

Stingray призван вернуть истребители к их прямой задаче – ведению боя. При этом MQ-25 спроектирован с использованием технологий малозаметности. Это позволяет ему действовать ближе к зоне ПВО противника.

Первый серийный образец MQ-25A Stingray на выкатке:

MQ-25A, оснащённый одним турбовентиляторным двигателем Rolls-Royce AE 3007N с тягой около 4500 кгс, имеет максимальный взлётный вес около 20 тыс. кг, длину 15,5 м и размах крыла 22,9 м (в сложенном состоянии для размещения на палубе – 9,5 м). Беспилотник несёт 6,8 тыс. кг топлива (достаточно для пополнения двух истребителей) для заправки через подвесной агрегат Cobham ARS (типа шланг-конус). Одновременно ведётся заправка одного самолёта. Радиус действия составляет 500 морских миль (925 км). Оснащён мультиспектральной ЭО/ИК-камерой Raytheon для навигации.

Применение Stingray позволит увеличить боевой радиус палубных истребителей (F-35C, F/A-18) почти в два раза до 1300–1600 км, освободив от этой задачи боевые машины.

Специалисты по планированию в ВМС США считают, что MQ-25A – это нечто большее, чем просто заправщик: он рассматривается как отправная точка для создания более обширного многофункционального парка БПЛА на борту авианосцев.

