Специалисты МИСИС создали уникальный аморфный сплав железа и никеля

В России создали уникальный сплав железа и никеля

Специалисты НИТУ МИСИС успешно завершили работы по созданию нового аморфного сплава, основанного на железе и никеле. Он способен сохранять структуру при высоких температурах вплоть до 800°C и подходит для использования в атомных реакторах, различных газотурбинных двигателях и теплообменниках.

В вузе также отметили, что данному сплаву, в который были внедрены атомы бора, не страшны экстремальные условия эксплуатации и агрессивные среды, благодаря чему из него можно изготавливать износостойкие, а также антикоррозионные покрытия. Несмотря на то, что добавки бора заметно поднимают прочность получаемых сплавов, они также способствуют снижению его стойкости к коррозии с одновременным ухудшением других важных характеристик, но за счет уникального подхода в МИСИС удалось решить эту проблему. Как уточняется, после завершения процесса кристаллизации полученная структура сплава упорядочивается определенным образом, в результате чего образуется кубическая решетка, содержащая порядка 22 % атомов бора — это рекорд для подобных материалов. Такой высокий результат был достигнут за счет добавления в материал небольшой доли ванадия — при его сильных химических взаимодействиях с бором практически не формируются хрупкие фазы, которые ослабляют сплав.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
