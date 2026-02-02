Ученые рассказали о концепте будущих российских луноходов

Российский луноход

В Санкт-Петербургском отделении РАК им.Циолковского (РАКЦ) анонсировали предварительный концепт российских луноходов, которые будут помогать возводить лунную станцию, а позднее заниматься ее обслуживанием.

Как рассказал вице-президент этого филиала РАКЦ Михаил Маленков, на ровной поверхности самоходные аппараты будут способны перемещаться со скоростью до 5 км/ч, а при перевозке модулей общей массой до 18 тонн она будет ограничена 400 м/ч. При этом преодолевая крутые склоны российские луноходы будут самостоятельно снижать скорость до уровня менее 1 км/ч, в автоматическом режиме рассчитывая оптимальную для данной местности траекторию движения. При разработке луноходов отдельное внимание будет уделяться прокладке наиболее подходящих маршрутов к Массиву Малаперта, где будущая российская лунная станция свыше 90 % времени сможет получать солнечный свет, что обеспечит эффективную работу ее оборудования. Данный концепт лунных роверов сейчас находится на этапе аванпроекта, идет разработка материалов для этой программы, а к реальным работам по созданию аппаратов и их тестированию ученые приступят позднее.

Макс Антонов