Войти
Газета.ru

Минобороны Украины и НАТО определили приоритеты сотрудничества

278
0
0
Флаги Украины и НАТО
Флаги Украины и НАТО.
Источник изображения: © AP Photo/ Virginia Mayo

Минобороны Украины согласовало с НАТО приоритеты сотрудничества

Украина и НАТО определили приоритеты сотрудничества, сообщает в Telegram-канале минобороны республики.

В оборонном ведомстве уточнили, что страна будет взаимодействовать с альянсом в сферах усиления ПВО , развития зенитных ракетных комплексов Patriot, истребителей F-16, ракетных систем HIMARS и по вопросу технологического преимущества.

Министр обороны Михаил Федоров поблагодарил НАТО за эффективную координацию помощи, в том числе в рамках инициативы PURL и отметил, что главный фокус сейчас — защита неба.

В посте говорится, что стороны также обсудили координацию формата «Рамштайн» для более быстрых решений и поставок.

Формат «Рамштайн» — международная коалиция, которая обсуждает возможности дальнейшей военной помощи Киеву. В ее работе участвуют более 50 государств — все страны блока НАТО, большинство членов ЕС и союзники из Африки и Азии. Название «Рамштайн» контактная группа и ее ежемесячные встречи получили из-за одноименной авиабазы в Германии, где 26 апреля 2022 года состоялась первая встреча участников.

Ранее США напомнили союзникам об оборонных приоритетах за пределами Европы.

Марфа Мамаева

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Украина
Продукция
F-16
HIMARS
Patriot ЗРК
Проекты
NATO
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.02 20:19
  • 13954
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.02 19:51
  • 4
Комментарий к "Время гвардейских танковых дивизий безвозвратно ушло"
  • 01.02 12:53
  • 10
"Время гвардейских танковых дивизий безвозвратно ушло"
  • 31.01 21:16
  • 0
Комментарий к "Три сценария развития конфликта на Украине в 2026 году от американской прессы"
  • 31.01 17:03
  • 1
Новый «Кукурузник» совершит первый полет в этом году
  • 31.01 16:11
  • 2
Китайский аналог российской Р-37М показали крупным планом
  • 31.01 10:01
  • 2
Технологии «Буревестника» применили в космических программах
  • 30.01 17:41
  • 2
В России оценили развитие «железных сердец» танков
  • 30.01 07:24
  • 0
Комментарий к "Гренландия не обеспечит Америке безопасность в Арктике. А этот регион обеспечит (The Washington Post, США)"
  • 30.01 03:01
  • 1
Гренландия не обеспечит Америке безопасность в Арктике. А этот регион обеспечит (The Washington Post, США)
  • 30.01 02:37
  • 0
Комментарий к "Военный историк Найтцель предупреждает: "Мы не должны недооценивать Россию" (Bild, Германия)"
  • 30.01 01:50
  • 1
На верфи ST Engineering заложен киль второго корабля MRCV для ВМС Сингапура
  • 30.01 01:35
  • 1
Глава военного комитета НАТО высказался против европейской армии
  • 30.01 01:25
  • 1
Три сценария развития конфликта на Украине в 2026 году от американской прессы
  • 30.01 00:47
  • 0
Комментарий к "На Западе назвали условие уничтожения России"