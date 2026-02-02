Минобороны Украины и НАТО определили приоритеты сотрудничества

Минобороны Украины согласовало с НАТО приоритеты сотрудничества

Украина и НАТО определили приоритеты сотрудничества, сообщает в Telegram-канале минобороны республики.

В оборонном ведомстве уточнили, что страна будет взаимодействовать с альянсом в сферах усиления ПВО , развития зенитных ракетных комплексов Patriot, истребителей F-16, ракетных систем HIMARS и по вопросу технологического преимущества.

Министр обороны Михаил Федоров поблагодарил НАТО за эффективную координацию помощи, в том числе в рамках инициативы PURL и отметил, что главный фокус сейчас — защита неба.

В посте говорится, что стороны также обсудили координацию формата «Рамштайн» для более быстрых решений и поставок.

Формат «Рамштайн» — международная коалиция, которая обсуждает возможности дальнейшей военной помощи Киеву. В ее работе участвуют более 50 государств — все страны блока НАТО, большинство членов ЕС и союзники из Африки и Азии. Название «Рамштайн» контактная группа и ее ежемесячные встречи получили из-за одноименной авиабазы в Германии, где 26 апреля 2022 года состоялась первая встреча участников.

Ранее США напомнили союзникам об оборонных приоритетах за пределами Европы.

Марфа Мамаева