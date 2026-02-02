Войти
Газета.ru

Глава Минобороны Германии объяснил наращивание вооружений фразой богослова

280
0
0
Канцлер Германии Фридрих Мерц и министр обороны Германии Борис Писториус в Вильнюсе, Литва, 22 мая 2025 года
Канцлер Германии Фридрих Мерц и министр обороны Германии Борис Писториус в Вильнюсе, Литва, 22 мая 2025 года.
Источник изображения: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

Писториус объяснил увеличение расходов Германии на оборону цитатой Лютера

Министр обороны Германии Борис Писториус использовал фразу, приписываемую средневековому богослову Мартину Лютеру, чтобы объяснить жителям европейских стран необходимость наращивать вооружения. Запись его выступления опубликовал Ruptly.

«Грустной задницей радостно не пукнешь», — сказал чиновник, пытаясь призвать европейцев сохранять оптимизм на фоне значительного роста расходов Берлина на военные нужды.

По его словам, Германии надо увеличивать количество техники и оружия в рамках подготовки к возможному вооруженного конфликту. Писториус добавил, что противостояние может начаться из-за якобы «российской угрозы».

22 января генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал европейские государства сосредоточиться на увеличении военных расходов и расширении армий вместо того, чтобы чрезмерно переживать о судьбе Гренландии. Как сказал руководитель Североатлантического альянса, лидерам стран Европы необходимо утвердить оборонные бюджеты и заняться военным производством. Он обратил внимание, что пока в этом процессе лидирует Германия — к 2029 году она будет тратить на оборону на €90 млрд больше, чем в 2021 году.

Ранее во Франции испугались перевооружения Германии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Франция
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.02 20:19
  • 13954
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.02 19:51
  • 4
Комментарий к "Время гвардейских танковых дивизий безвозвратно ушло"
  • 01.02 12:53
  • 10
"Время гвардейских танковых дивизий безвозвратно ушло"
  • 31.01 21:16
  • 0
Комментарий к "Три сценария развития конфликта на Украине в 2026 году от американской прессы"
  • 31.01 17:03
  • 1
Новый «Кукурузник» совершит первый полет в этом году
  • 31.01 16:11
  • 2
Китайский аналог российской Р-37М показали крупным планом
  • 31.01 10:01
  • 2
Технологии «Буревестника» применили в космических программах
  • 30.01 17:41
  • 2
В России оценили развитие «железных сердец» танков
  • 30.01 07:24
  • 0
Комментарий к "Гренландия не обеспечит Америке безопасность в Арктике. А этот регион обеспечит (The Washington Post, США)"
  • 30.01 03:01
  • 1
Гренландия не обеспечит Америке безопасность в Арктике. А этот регион обеспечит (The Washington Post, США)
  • 30.01 02:37
  • 0
Комментарий к "Военный историк Найтцель предупреждает: "Мы не должны недооценивать Россию" (Bild, Германия)"
  • 30.01 01:50
  • 1
На верфи ST Engineering заложен киль второго корабля MRCV для ВМС Сингапура
  • 30.01 01:35
  • 1
Глава военного комитета НАТО высказался против европейской армии
  • 30.01 01:25
  • 1
Три сценария развития конфликта на Украине в 2026 году от американской прессы
  • 30.01 00:47
  • 0
Комментарий к "На Западе назвали условие уничтожения России"