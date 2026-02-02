Войти
Маск не комментирует данные об ограничении работы Starlink для российских БПЛА

Разделы: Авиация
Источник изображения: topwar.ru

Эксперты обсуждают сообщения, поступающие с территории Украины по поводу ограничений, введённых в отношении использования оборудования спутниковой связи Starlink. Утверждается, что ограничения вводятся для тех антенн «Старлинк», скорость движения которых на местности превышает 90 км/ч.

Информация была озвучена советником украинского Минобороны Сергеем «Флэшем» Бескрестновым. По его словам, эти ограничения «временные» и направлены на то, чтобы «российские дроны не могли использовать Starlink для атак».

По словам «Флэша», эти решения в будущем должны заменить «более системные». Ранее он же говорил о том, что «вскоре российские войска потеряют возможность использования «Шахедов» («Гераней»).

Комментируя эту ситуацию, эксперты говорят о том, что в этих условиях ВС ВСУ сами теряют возможность использования своих ударных дронов со «Старлинком» для нанесения ударов по тем территориям, которые киевский режим считает своими – например, по территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Однако на Украине пытаются опровергать эту информацию, заявляя о том, что «находятся в контакте с компанией Илона Маска и «свои» «Старлинки» протоколируют так, чтобы они на скорости 90 км/ч не отключались.

Пока сам Илон Маск никак не прокомментировал ни информацию об отключении тех комплектов «Старлинк», которые используются на дронах ВС РФ, ни заявления украинской стороны о «протоколировании» Starlink, используемых ВСУ.

В любом случае, все эти сценарии лишний раз говорят о том, что давно пора начать создание собственной альтернативы американской системе спутниковой связи. Реализация такого проекта сняла бы вопрос о самом применении Starlink там, где и на какой скорости «позволяет» это делать Илон Маск.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Россия
США
Украина
Минoбороны РФ
Илон Маск
БПЛА
