Казахстан на очереди: первый заказ на новую БМП TITAN

Минобороны Сингапура заключило контракт с местной компанией ST Engineering на поставку БМП «нового поколения» TITAN на базе платформы Terrex s5 8x8, что стало первым для неё заказом. Количество закупаемых машин и их стоимость не раскрываются, но, по оценкам аналитиков, цена одного экземпляра составляет от $3,5 до 4,5 млн – за такую сумму можно приобрести Leopard 2A4 в хорошем состоянии.

Боевая масса платформы БМП составляет 32 т (35 т – на неплавающем варианте), длина 8,3 м, ширина 3 м, высота 2,7 м (без вооружения). Размещается экипаж из 2 чел. и 10 бойцов десанта.

Бронирование позволяет выдерживать попадание пули от патрона 14,5х114 мм и подрыв 10 кг ВВ. Днище V-образное, сиденья десанта энергопоглощающие, подвесные.

Амфибийная (слева) и неплавающая версии Terrex s5:

Машина оборудована турбодизелем на 711 л.с. (почти как у танка), независимой гидропневматической подвеской с системой централизованной подкачки шин. Максимальная скорость по шоссе 120 км/ч. Запас хода до 1000 км. На воде разгоняется до 8–10 км/ч за счёт двух гребных винтов. Может работать при волнении моря до 3 баллов. Но неясно, Сингапур закупил плавающую или «сухопутную» версию; при этом на рендере Минобороны волноотражатель отсутствует.

Terrex S5 имеет цифровую «нервную систему» на основе шины данных стандарта NATO (NGVA), позволяющей управлять как бортовыми, так и внешними средствами, например, дронами. Большой вес платформы (до 35 тонн) позволяет размещать на ней разнообразное вооружение, оборудование и броню, не приводя к потере мобильности.

Машины на базе Terrex s5:

Боевая комплектация БМП TITAN, заказанной Сингапуром, не раскрывается. Но известно, что она будет оснащена ДУБМ Adder RWS 30. Исходя из этого, можно предположить, что машина получит на вооружение 30-мм автоматическую пушку Mk44 Bushmaster II, способную использовать снаряды с дистанционным подрывом, что немаловажно для борьбы с дронами; спаренный 7,62-мм пулемёт и, возможно, дополнительный дистанционно управляемый пулемёт 12,7 мм; ПУ для ПТУР Spike LR2 (израильская разработка, Сингапур производит по лицензии).

СУО является передовым продуктом – это система панорамного обзора 360°, где ИИ сам подсвечивает цели и предлагает оператору приоритеты в поражении.

ТТХ Terrex s5:

Поставки для армии Сингапура планируется начать с 2028 года. При этом «на очереди» имеется уже второй заказчик. Казахстан намерен приобрести 200 (а в дальней перспективе 500) экземпляров. Машина с местным обозначением Barys-A получит собственный ДУБМ «Ансар», который будет снаряжён 30-мм пушкой 2А72, 7,62-мм ПКТМ, автоматическим гранатомётом и ПТРК (вероятно, «Шершень»).

Однако Казахстан закупит плавающую БМП не на новой базе Terrex s5, а на платформе Terrex 2 – предыдущего поколения, но с учётом новых наработок. Этот корпус имеет меньшую массу (около 20-25 т), выдерживает попадание бронебойной пули от патрона 7,62х51 мм и подрыв 8 кг ВВ, не имеет гидропневматической подвески. На местном заводе компании Kazakhstan Paramount Engineering уже прошли модернизацию 200 бронемашин Terrex (вероятно, в интересах армии Сингапура, на вооружении которого состоит 435 единиц более ранних моделей).