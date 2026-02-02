Войти
Новая замена БТР-80/82 вместо «Бумеранга»: БТР-22 запечатлён в Саудовской Аравии

Источник изображения: topwar.ru

В начале февраля в Саудовской Аравии пройдёт международная выставка World Defense Show, в которой будут участвовать ведущие мировые оборонные компании. Решил не оставаться в стороне и «Ростех». Он намерен продемонстрировать потенциальным покупателям «девять премьер», в частности, новый БТР-22 8х8, прибытие которого было запечатлено в Эр-Рияде.

БТР-22 позиционируется в качестве замены нынешнего семейства колёсных бронемашин БТР-80/82. В связи с этим в издании Zona Militar отмечается:

Учитывая скудность, если не полное отсутствие новостей по более совершенной программе ВПК-7829 «Бумеранг», БТР-22 становится вместо неё новым поколением бронемашин 8х8, предназначенных для транспортировки пехоты и оказания огневой поддержки.

В издании озвучивается мнение, что БТР-22, как и «Бумеранг», имеет «западный дизайн и сходство с такими машинами, как LAV-25 8×8, состоящими на вооружении Корпуса морской пехоты США».

Указывается, что новая платформа более экономичная по сравнению с «Бумерангом», обладает большей простотой в массовом производстве, что позволяет быстрее заменить бронетехнику советского производства, всё ещё находящуюся на вооружении ВС РФ.

Источник изображения: topwar.ru

Ожидается, что БТР-22 будет весить около 20 т, иметь длину 7,6 м, ширину менее 3 м и высоту 3 м (у «Бумеранга» – 8,8х3,1х3,1 и вес 34 т).

Машина оснащена дистанционно управляемой боевой станцией с 30-мм пушкой 2А72. Данный модуль является дальнейшим развитием БППУ, которая устанавливается на БТР-82. При этом станция имеет полностью дистанционное управление: в БТР-82 наводчик сидел «в корзине» под башней и крутился вместе с ней, теперь всё управление вынесено на мониторы. На модуле установлен другой более совершенный прицельный комплекс ТКН-4ГА-03 (или аналогичный экспортный вариант).

ДУБМ «Баллиста»:

Источник изображения: topwar.ru

При этом на одной из фотографий рядом с БТР-22 запечатлена башня «Баллиста», которая является альтернативным вооружением. «Баллиста» оснащена пушкой 2А42 с большей скорострельностью (до 800 выстрелов в минуту), чем у 2А72 (300-330), спаренным 7,62-мм пулемётом, ПТУР «Конкурс-М» по бокам и гораздо более развитым прицельным комплексом с панорамным обзором.

