Мобильность за счёт массы залпа: Россия рассчитывает на экспорт РСЗО «Сарма»

Российская оборонка рассчитывает на успех в деле продвижения на экспортном рынке новейшей РСЗО «Сарма», которая прибыла в Саудовскую Аравию на предстоящую выставку оборонной продукции. По этому поводу в ВПК отметили:

Ростех удивит Эр-Рияд новейшей РСЗО «Сарма».

Это новая модификация 9К515 «Торнадо-С», получившая ту же качающуюся часть, только в «урезанном» виде (6 направляющих вместо 12), но использующая новое шасси – КАМАЗ-63501 8х8 (вес шасси около 11 т, полная боевая масса 25-26 т) вместо гораздо более крупной и тяжёлой платформы 8х8 семейства БАЗ или МЗКТ (21-22 т и полная около 44 т).

РСЗО «Торнадо-С»:

Для перемещения прежней «махины» требовались хорошо оборудованные дороги и мощные мосты. При этом «Сарма» может без затруднений проезжать по большинству сельских мостов и перебрасываться обычными ВТС Ил-76. Ещё одним отличием от прежней базы стало бронирование кабины.

«Сарма» создавалась как мобильный ответ западным ударным системам типа HIMARS: она легче, быстрее перемещается по обычным дорогам и мостам, сохраняя при этом разрушительную мощь 300-мм калибра. Но этого удалось достичь за счёт снижения огневой мощи в два раза (6 ракет вместо 12), что, в частности, сказалось на массе залпа.

Как пояснили в «Ростехе», благодаря автоматизированной СУО её развёртывание на позиции и отход занимают лишь по 3 минуты, отстрел всего БК – 18 секунд:

Одна из особенностей новой боевой машины – высокая мобильность.

Максимальная скорость по шоссе до 95 км/ч, запас хода 1000 км. Экипаж, которому необязательно покидать кабину для управления огнём, состоит из 3 чел. Также РСЗО может работать дистанционно, с выносного пульта.