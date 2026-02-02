Войти
Военное обозрение

В Иран прибывают военные грузы из России и Китая

360
0
+1

Источник изображения: topwar.ru

По информации ряда источников, на фоне нагнетаемой США напряженности вокруг Ирана в Исламскую Республику активно прибывают военные грузы из Китая и России. Китайские военные поставки осуществляются как по воздуху военно-транспортными бортами, так и по суше через Пакистан. В то же время за минувшие дни зафиксировано прибытие в Иран как минимум четырех российских транспортных самолетов: трех Ан-124-100 и спецборта Ил-76ТД. Экстренная логистика такого масштаба указывает на передачу критических технологий или тяжелого вооружения.

При этом очевидно, что Пекин и Москва не заинтересованы в том, чтобы США добились успеха со сменой режима в Тегеране, поскольку потеря Ирана станет не только серьезным ударом по всей конструкции БРИКС, но и окажет крайне негативное влияние на китайскую инициативу «Один пояс — один путь».

Таким образом, можно отметить, что теоретически Россия и Китай способны оказать очень существенное влияние на ситуацию вокруг Ирана, охладив воинственный пыл США и Израиля. Совместными усилиями РФ и КНР, задействуя довольно скромные ресурсы, могут обеспечить над Ираном противовоздушный «купол» первого и второго эшелона и фактически организовать в регионе бесполетную зону.

В то же время китайские спутниковые снимки показывают увеличение количества пусковых установок ЗРК Patriot и NASAMS на используемой США авиабазе Аль-Удейд в Катаре. В настоящее время в регион прибывает большое количество американских транспортных и заправочных самолетов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Катар
Китай
Пакистан
Россия
США
Продукция
NASAMS
Patriot ЗРК
Ан-124
Ан-124-100
Ил-76
Проекты
БРИКС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.02 20:19
  • 13954
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.02 19:51
  • 4
Комментарий к "Время гвардейских танковых дивизий безвозвратно ушло"
  • 01.02 12:53
  • 10
"Время гвардейских танковых дивизий безвозвратно ушло"
  • 31.01 21:16
  • 0
Комментарий к "Три сценария развития конфликта на Украине в 2026 году от американской прессы"
  • 31.01 17:03
  • 1
Новый «Кукурузник» совершит первый полет в этом году
  • 31.01 16:11
  • 2
Китайский аналог российской Р-37М показали крупным планом
  • 31.01 10:01
  • 2
Технологии «Буревестника» применили в космических программах
  • 30.01 17:41
  • 2
В России оценили развитие «железных сердец» танков
  • 30.01 07:24
  • 0
Комментарий к "Гренландия не обеспечит Америке безопасность в Арктике. А этот регион обеспечит (The Washington Post, США)"
  • 30.01 03:01
  • 1
Гренландия не обеспечит Америке безопасность в Арктике. А этот регион обеспечит (The Washington Post, США)
  • 30.01 02:37
  • 0
Комментарий к "Военный историк Найтцель предупреждает: "Мы не должны недооценивать Россию" (Bild, Германия)"
  • 30.01 01:50
  • 1
На верфи ST Engineering заложен киль второго корабля MRCV для ВМС Сингапура
  • 30.01 01:35
  • 1
Глава военного комитета НАТО высказался против европейской армии
  • 30.01 01:25
  • 1
Три сценария развития конфликта на Украине в 2026 году от американской прессы
  • 30.01 00:47
  • 0
Комментарий к "На Западе назвали условие уничтожения России"