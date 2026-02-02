В Иран прибывают военные грузы из России и Китая

Источник изображения: topwar.ru

По информации ряда источников, на фоне нагнетаемой США напряженности вокруг Ирана в Исламскую Республику активно прибывают военные грузы из Китая и России. Китайские военные поставки осуществляются как по воздуху военно-транспортными бортами, так и по суше через Пакистан. В то же время за минувшие дни зафиксировано прибытие в Иран как минимум четырех российских транспортных самолетов: трех Ан-124-100 и спецборта Ил-76ТД. Экстренная логистика такого масштаба указывает на передачу критических технологий или тяжелого вооружения.

При этом очевидно, что Пекин и Москва не заинтересованы в том, чтобы США добились успеха со сменой режима в Тегеране, поскольку потеря Ирана станет не только серьезным ударом по всей конструкции БРИКС, но и окажет крайне негативное влияние на китайскую инициативу «Один пояс — один путь».

Таким образом, можно отметить, что теоретически Россия и Китай способны оказать очень существенное влияние на ситуацию вокруг Ирана, охладив воинственный пыл США и Израиля. Совместными усилиями РФ и КНР, задействуя довольно скромные ресурсы, могут обеспечить над Ираном противовоздушный «купол» первого и второго эшелона и фактически организовать в регионе бесполетную зону.

В то же время китайские спутниковые снимки показывают увеличение количества пусковых установок ЗРК Patriot и NASAMS на используемой США авиабазе Аль-Удейд в Катаре. В настоящее время в регион прибывает большое количество американских транспортных и заправочных самолетов.