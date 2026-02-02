Войти
В России задержан разработчик бункера с защитой от ядерного удара

Источник изображения: topwar.ru

Вокруг одного из самых громких проектов гражданской обороны последних лет внезапно возник совсем не защитный, а уголовный контур. Силовики задержали руководство подразделения ВНИИ ГОЧС, занимавшегося разработкой модульного бункера «Куб-М», предназначенного в том числе для защиты от ядерного удара.

Речь идет о заместителе начальника института Игоре Сосунове и главе Научно-исследовательского центра совершенствования защитных мероприятий Николае Посохове. Оба обвиняются в получении взяток в особо крупном размере.

Следствие намерено ходатайствовать о заключении Сосунова под стражу, тогда как Посохову запрошен домашний арест. Материалы направлены в Замоскворецкий районный суд Москвы, а санкция статьи – до 15 лет лишения свободы.

ВНИИ ГОЧС – ключевая структура МЧС России, отвечающая за научные разработки в сфере гражданской обороны, защиты населения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Именно здесь по заказу ведомства с 2015 года велась работа над «Кубом-М» – мобильным защитным сооружением нового поколения.

Проект публично позиционировался как ответ на современные угрозы: от обычных средств поражения до ядерного, химического и биологического оружия. Серийное производство стартовало осенью 2024 года, а разработчики заявляли о способности модуля выдерживать даже прямые попадания современных ракет в максимальной конфигурации.

